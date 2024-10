Halloween low cost, queste decorazioni fai da te sono ultra chic: ti bastano 5 minuti e un po’ di creatività

Halloween, strepitoso e low cost, come creare delle decorazioni, bastano 5 minuti di orologio.

Ci siamo, la festa più spaventosa dell’anno sta per arrivare. Il 31 ottobre è praticamente alle porte per la gioia sia dei grandi che dei piccini. I piccoli la festeggeranno nel pomeriggio, in casa, negli oratori o in biblioteca. Gli adulti penseranno a qualcosa pure per loro, magari cenando in un locale con festa a tema.

I più modaioli diranno di sì alla discoteca. Immancabile poi l’appuntamento al cinema per gli amanti del grande schermo. Insomma Halloween è diventato, come molti dicono sui Social, un nuovo Capodanno. Per questo motivo in tanti vogliono festeggiato spendendo soldini per metterlo in piedi come si deve.

Infatti non è necessario aprire con troppa disinvoltura il portafoglio per divertirsi anche in questa festa. Infatti, puntando alla semplicità potremmo riuscirci anche alla grande. In cucina basta poco per mettere in tavola qualche cosa di strepitoso, giocando anche con l’arte dell’impiattamento. Lo stesso possiamo dire per i costumi e ciò vale sia per i grandi che per i piccini.

Qu ci verrà in aiuto il trucco, col quale potremmo anche creare un apposito make-up. Veniamo agli addobbi, di certo ne troveremo di belli pronti nei supermercati. Tuttavia, qui si cela la nostra dritta, non solo per risparmiare, ma per avere anche qualche cosa di originale potremmo puntare al fai da te. Non dovremo acquistare nulla per i materiali, né tanto meno essere artigiani per dare vita alle decorazioni.

Halloween low cost, come creare delle decorazioni fa da te

La prima dritta che ci sentiamo di donarvi è delle zucche di palloncini. Facilmente ne avrete parecchi in casa, che sfrutterete anche per festeggiare vari compleanni, basta che ne gonfiate uno di colore arancione e poi avvolgerlo con dello spago, imbevuto in colla vinilica. Come sarà solidificato, scoppiate il palloncino all’interno e avrete in mano una bella zucca artefatta.

Chiaramente potrete realizzarla anche con palloncini di altri colori, che potrete appendere in casa o esternamente, dove vi piace di più. Possiamo anche realizzarle con della carta, sfruttando il cartoncino marrone traendo delle strisce da incollare tra loro alla sommità, ottenendo così le vostre zucche. Basterà aggiungere un piccolo stelo e qualche foglia verde, sempre di cartone, per completare il tutto.

Le idee più pratiche e originali per la tua casa

Se invece hai molti tappi di sughero incollali tra loro formando una sfera e dipingili del colore dalla zucca. Potrai realizzare così un magnifico centro tavola. Altrimenti puoi realizzare delle zucche con della corda o della spago. Basterà avvolgere una corda attorno a una forma circolare, fissandola con la colla a caldo.

Con lo spago formiamo le scanalature legandole attorno a intervalli regolari. Infine si completa il tutto con un pezzo di legno come gambo e qualche foglia artificiale. Questa decorazione è perfetta per qualunque mensola della tua casa o angolino della cucina. Come puoi vedere, con poche mosse puoi allestire alla grande la tua casa per Halloween. I tuoi amici saranno entusiasti e il prossimo anno vorranno copiarti.