Fuori tutto Mondo Convenienza, 5.000 euro di mobili regalati a chi li acquista entro questa data: offerta a tempo

Grandi novità per chi ha bisogno di arredare la casa. Entro questa data si avrà a disposizione una ricca somma per comprare mobili.

Ormai per comprare una casa sono necessari tanti soldi. I prezzi degli immobili infatti sono cresciuti a dismisura, e di conseguenza fare un passo del genere comporta una grande presa di responsabilità. C’è chi però non si fa intimorire ne da queste circostanze e neppure dalla situazione economica del nostro paese, e decide comunque di acquistarne una.

Per tutti coloro che acquistano una dimora però c’è da tenere bene in considerazione un fattore, ovvero quello di comprendere se la casa in questione sia o meno ammobiliata. Qualora essa non avesse già inclusi tutti questi accessori, ci sarebbero ulteriori costi da sostenere. Comprare tavoli, sedie, mobili e quant’altro è infatti un qualcosa di veramente dispendioso.

Tuttavia ultimamente per l’acquisto di questi beni è possibile avere un enorme aiuto. Coloro che li acquisteranno entro questa data infatti potranno godere di ben 5mila euro. Un incentivo a dir poco spettacolare dunque, che permetterà alla gente di ammobiliare quasi gratuitamente tutta la sua dimora.

Ghiotta occasione per chi ha bisogno di mobili

Tra i tanti bonus che lo stato sta concedendo ai cittadini, da alcuni anni è presente anche quello relativo all’acquisto dei mobili. Nel dettaglio, è possibile ottenere una detrazione del 50% sull’acquisto di questa tipologia di bene su un importo massimo di 5mila euro. Una bella somma dunque, che può dare una grossa mano a chi deve fare una compera del genere.

Il bonus in questione però è sfruttabile fino al prossimo 31 dicembre, e non è ancora chiaro se nel 2025 questo tornerà a disposizione delle persone. Dunque se volessi approfittare di questo incentivo dovrai sbrigarti, visto che mancano poco più di due mesi alla sua scadenza. Attenzione però perché l’incentivo in questione non riguarda solamente i mobili. Ecco cos’altro è possibile comprare.

Non solo mobili: ecco per cosa potrà essere sfruttato questo bonus

Oltre alla categoria riguardante i mobili, il bonus è dedicato anche agli elettrodomestici. Questi però, a seconda del prodotto, devono rispettare alcune caratteristiche ben precise.

Per quanto riguarda i forni, non devono essere inferiori alla classe A. Le lavatrici, lavastoviglie e lavasciugatrici non più basse della classe E. Frigoriferi e congelatori infine alla classe F.