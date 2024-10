Smartphone, smettila di cambiarlo ogni due anni: ti basta un pulsante e ti torna come nuovo

Smartphone, puoi non cambiarlo di continuo. Schiaccia un pulsante e sarà come nuovo di pacca.

Non mentire e non ti nascondere dietro a un dito, lo sappiamo tutti che tu e il tuo cellulare siete diventati un tutt’uno. Scherzando tuo marito ti ha detto che sembri sposata con lui. Lo stesso si può dire anche di lui però, che se lo porta anche al bagno. Il che non è un bene, dato che acqua e umidità non sono il top per la batteria.

Essa è molto sensibile e se la poniamo a contatto con sbalzi termici continui, può andare in tilt a stretto giro. La stessa cosa anche se tendiamo a scaricare mole App che poi non usiamo. Non per nulla capita che ce ne siano alcune che all’inizio, vinti dalla curiosità, abbiamo scaricato e non abbiamo più nemmeno guardato.

Fatto sta che, esse occupano molto spazio, che può essere utilizzato in maniera più intelligente e funzionale. Se poi amiamo realizzare lunghi video, è bene che li salviamo sul nostro dispositivo fisso, per poi cancellarli da quello mobile. Lo stesso possiamo fare con alcune foto molto pesanti. Ricordiamoci poi che file pdf, ad esempio, come note vocali, possono arrivare a intasare notevolmente il dispositivo.

Dunque, di tanto in tanto, dobbiamo necessariamente cancellare qualche conversazione. Altrimenti posiamo utilizzare WhatsApp Web, che ci consente di servircene tramite PC. Al di là di ciò, oltre a tali accattivanti dritte, ce ne sono anche altre, che ci permetterebbero di non cambiare il nostro dispositivo ogni due anni, come accade sovente.

Smartphone, attento a come lo usi se non vuoi buttarlo via presto

Essa è la durata canonica di esso, come sentenziano anche tanti altri, chiacchierando su piattaforme Social, che appaiono per lo più su Facebook. Il che rappresenta ovviamente una bella spesa e, con la situazione che vige tutt’ora nel nostro Paese, sarebbe di certo da evitare come la peste. Tanto più che può essere che non riusciamo a trovare quel che ci soddisfi appieno in base alle nostre esigenze.

Come anche alcuni accessori che lo renderebbero speciale e unico. Anche trasferire dati e alcune informazioni alle volte non è così veloce e, qualora non li avessimo salvati in memorie esterne, rischieremmo che tali dati vadano definitivamente persi. Ora potremmo dire addio tutto ciò, mantenendo in vita a lungo il nostro cellulare. Basta solo schiacciare un pulsante.

Come gli allunghi la vita, ti basta un solo tasto

La prima cosa da mettere in atto è la pulizia delle memoria, salvando su altri supporti file che per noi possono essere molto importanti, mentre il secondo step da mettere in atto è quello dell’aggiornamento di sistema che di solito avviene dopo aver effettuato quello del software. A quel punto potremmo dare il via a un bel riavvio.

Tra l’altro quest’ultimo ci aiuta anche, qualora venga effettuato regolarmente, a svolgere progetti in background e pulire le cache. Ecco dunque l’azione segrete che consentirà di migliorare di molto la qualità della batteria. Inoltre potremmo anche eliminare i guasti, che portano a non far funzionare correttamente qualche App. E, pure la lentezza o il ritardo delle reazioni, potranno essere risolti sempre in codesta maniera.