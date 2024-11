Sapone gratis, in 5 minuti ti crei una scorta infinita: ti basta un ingrediente che butti sempre nel cestino

Fare il sapone in casa è qualcosa di meravigliosamente antico, ma nello stesso tempo economico e può essere un regalo perfetto.

Se oggi siamo tutti puliti e profumati dobbiamo ringraziare una popolazione specifica.

Il popolo che ha dato il maggiore contributo alla creazione del sapone moderno è stato il popolo arabo. Gli arabi producevano regolarmente sapone partendo dall’olio d’oliva e di alloro.

Furono i primi ad utilizzare la soda, contenuta nelle ceneri di particolari piante e quindi, in pratica, furono gli inventori del moderno sapone. Lo sviluppo del sapone ebbe origine nella zona di Aleppo in Siria dove erano presenti abbondanti coltivazioni di piante di olivo e di alloro.

Da queste materie prime gli arabi ottennero un sapone molto fine, profumato e colorato che in breve tempo si diffuse in tutto il mondo arabo. Gli arabi producevano sia saponi solidi che liquidi.

Fare il sapone in casa ha un suo perché

Per evitare gli additivi sintetici e sapere esattamente cosa c’è nei prodotti che usate, creare il sapone può essere la soluzione ideale. Il vantaggio del sapone fatto in casa è che si possono utilizzare oli e grassi vegetali di qualità alimentare, ottenendo prodotti di altissima qualità. Inoltre gli oli donano alla pelle una dose extra di idratazione e di nutrimento.

I saponi fatti in casa contengono glicerina, che spesso viene rimossa durante la produzione industriale. La glicerina lega l’acqua e trasforma i saponi naturali in un prodotto di alta qualità.

L’ingrediente segreto per un sapone fatto in casa

L’olio di frittura è altamente dannoso per l’ambiente. Un solo litro può inquinare milioni di litri d’acqua di falda. Tuttavia, può essere raccolto ed utilizzato per preparare in casa il sapone. Dovete diluire circa 122 grammi di soda caustica (la percentuale varia in base al tipo di olio e al grado di saponificazione che potete trovare con una ricerca web) in 300 gr di acqua con molta attenzione. Potrebbe emettere dei fumi tossici, indossate guanti e una maschera. Così facendo, la temperatura della miscela aumenterà molto, bisognerà farla raffreddare per un paio d’ore.

Versate con cura 1 kg olio usato nella miscela. Continuate a mescolare lentamente e sempre nella stessa direzione per evitare di tagliare il sapone. Lasciate che la miscela scenda sotto i 40 ºC e aggiungete gli oli essenziali che vi piacciono. Mettete in uno stampo per asciugare e lasciate indurire per un mese. Ed ecco pronto il vostro sapone.