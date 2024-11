Oroscopo di novembre, per questo segno dopo il giorno 5 è un paradiso: preparati a festeggiare

Oroscopo, grandi novità per un segno in particolare subito dopo il 5 Novembre. Felicità allo stato puro.

Grandi, pardon, grandissime notizie per te. Diciamo che ci saranno se sei nato sotto questo segno. A questo punto, lo immaginiamo, starai incrociando le dita, comprese quelle dei piedi, anche se con un poco di fatica. Tuttavia alla fatica ormai ci hai fatto l’abitudine. Non per nulla per tentare di rimanere a galla compi non pochi salti mortali ogni giorno.

Nonostante tu possieda un lavoro a tempo indeterminato da anni e con il tuo capo abbia un ottimo rapporto, non hai potuto ottenere un vero e proprio aumento vista la grande crisi che imperversa ovunque. I pagamenti sono regolari, questo sì, ma con la brutta aria che tira tuttora in Italia quei soldini per mantenere te stesso e i tuoi due figli adolescenti non bastano.

Del resto da diversi mesi ormai tua moglie ha perso la sua occupazione. La realtà per la quale ha lavorato per tanti anni ha chiuso i battenti e trovare a stretto giro un altro posto ove operare non è così semplice. E così, con il preciso scopo di guadagnare qualche soldino, ha iniziato a svolgere la mansione di consulente di bellezza per una nota azienda.

Tuttavia non ha mai lavorato con il Network Marketing e deve ancora ingranare parecchio. Almeno c’è da dire che i tuoi ragazzi studiano molto e che non hanno grilli per la testa. Non pretendono soldi ogni fine settimana ma gli basta anche solo organizzare una pizzata casalinga con i propri amici il sabato sera nelle taverna che i nonni prestano loro.

Oroscopo, per un segno arriva la svolta

E anche tue e tua moglie vi divertire così con i vostri di amici. E per tenervi in forma fate delle belle passeggiate sotto casa. In ogni caso rimane sempre la super gatta da pelare delle bollette, soprattutto quella dell’energia elettrica, i cui costi da sostenere sono decisamente stellari. E adesso per via del riscaldamento sai bene che riceverai una nuova salassata.

Dulcis in fundo stai cercando di risparmiare ora ancora di più rispetto agli scorsi mesi dal momento che Dicembre, che è il mese festivo per antonomasia, è quello in cui comunque si spende qualcosa di più per i pasti in compagnia e qualche regalino. Tuttavia a stretto giro, se sei nato sotto questo segno, potrai tirare un piccolo respiro di sollievo. Poco dopo il 5 Novembre il pianeta Giove inizierà infatti a sorriderti.

I sogni di gloria diventeranno una splendida realtà per lui

Di chi stiamo parlando? Dello Scorpione che, tra l’altro, compie gli anni proprio in questo periodo. Diciamo che quest’anno chi è nato questo segno potrà festeggiare il giorno della sua nascita con più letizia. Difatti fin dai primissimi giorni del mese di Novembre ci saranno dei segnali che gli faranno intendere che, finalmente, i suoi sogni di gloria dal punto di vista professionale prenderanno vita.

Dunque è fattibile che, un poco a sorpresa, il capo gli darà la tanto agognata promozione dopo che quel suo collega non se la sente di prendersi nuove responsabilità. Se invece aveva in mente di mettere in atto dal punto di vista professionale un piano B, facendo leva sulla creatività, dal 5 del mese ci riuscirà e pure alla grande. E con questa soddisfazione nel cuore, nonché con dei soldini in più, anche il clima in famiglia e il rapporto con la propria dolce metà ne gioveranno tantissimo.