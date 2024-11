Riscaldamento, altro che termosifoni: con questa soluzione stai tranquillo tutto l’inverno | Ti bastano 50 centesimi

Riscaldamento, con questa soluzione stai bene al caldo in casa e senza accenderei termosifoni.

Lo sappiamo, quando il freschino si fa sentire nelle nostre dimore, è necessario accendere il riscaldamento. Lo dobbiamo fare se non vogliamo ammalarci e dunque spendere tanti soldini in farmacia. Non conviene chiaramente se poi se dobbiamo andare a scuola o al lavoro. Tantissimi sono poi gli italiani, e non solo, che fanno smart working e che non possono esimersi dall’accendere i termosifoni.

Ciò capita soprattutto la sera, quando arriva il buio, complice l’ora solare. Resta comunque valido il consiglio di non lasciare tutto il giorno acceso il riscaldamento. Vale anche quello di utilizzare per il letto coperte pesanti. Sorseggiamo poi una buona camomilla calda prima di coricarci e consumiamo pietanze calde a cena.

Tuttavia, se la casa non è ampia e tutta disposta su un piano, possiamo, anche nei periodi più rigidi, non accendere i termosifoni, che vanno sempre ben puliti ciononostante per la nostra salute. E che cosa possiamo utilizzare per restare bene al caldo dunque? Se in cucina accendendo il forno principale per preparare pietanze, godremo di un bel tepore, trascorrendo lì più tempo.

Inoltre ricordiamoci che le stufe a pellet costano di meno e che dobbiamo fare scorta di pellet nei periodi in cui il prezzo è più basso. Magari in estate, quando in pochi lo comperano. Inoltre dovremo comperarlo di persona, per constatare la sua reale qualità. Se infatti è scarso, non è in grano di procurare calore e pertanto noi dovremo usarne di più per percepirlo.

Termosifoni, il primo sostituto è sotto gli occhi di tutti

Alcuni sottolineano sui Social che queste stufe donano un’atmosfera romantica alla propria dimora e che non mancano sovente in molte baite, dove numerose coppie si rifugiano nell’weekend. Fatto sta che ,restando in tema risparmio, non sono loro che ci aiuterebbero in esso, se vogliamo stare al caldo anche ora.

A quel punto la vostra mente inizierà a navigare e vi chiederete che cosa utilizzare per riscaldarvi, se non stufe a pellet e termosifoni. In realtà non si tratta di nulla di strano e vi farà solo esultare, dato che non dovrete di nuovo mettere mano al portafoglio né al conto corrente. Dovrete utilizzare un elettrodomestico che avete in casa e che è stato anche vostro alleato.

Il rimedio più economico ed efficace

Stiamo parlando del condizionatore che, se chiaramente se dotato della tecnologia inverter, è capace di donarci aria calda nei periodi più freddi e ciò è fattibile all’interno per via della pompa di calore. Il loro x-factor è da attribuirsi al fatto che possiedono una capacità di riscaldamento ben più rapida rispetto ai classici termosifoni.

Tuttavia sappiate che incide sul riscaldamento la temperatura esterna. Tuttavia, se vi è un clima mite è fantastico, mentre, di contro, se le temperature sono rigide, non potremo ottenere grandi risultati. A livello di consumi sappiamo che un condizionatore mediamente acceso 5 ore al giorno consuma 0,8 Kilowatt per un totale di 0,50€ al giorno. Una caldaia a gas collegata ai termosifoni può consumare anche il triplo.