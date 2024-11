Pulizie, mescola 3 ingredienti e avrai detersivo per un anno: questa ricetta la uso da sempre

Pulizie, con soli tre ingredienti ottieni un valido detersivo.

Risparmiare è diventato un imperativo per tutti quanti, non per nulla continuiamo a ripeterci il concetto nella mente, quando parliamo con figli e coniugi. Il fatto è che, se da un lato è facile ipotizzarlo, dall’altro non è semplice metterlo in pratica. Insomma, come recita un altro famoso detto popolare, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

Chiaro che qui si parla di uno sconfinato oceano. L’esperienza qui ci verrà in grande aiuto, come anche le dritte di chi ne sa più di noi. Ovvio che, se vogliamo risparmiare e vivere bene, dobbiamo anche prestare attenzione pure ai consumi, che riguardano la nostra casa. Logico che si tratta di un discorso molto ampio.

Va tuttavia affrontato come si deve, per non sprecare dei soldini che sono sempre di meno. Al di là delle bollette, che sono parecchio elevate, nelle quali rientrano pure mutuo e affitto, ma anche tutte quelle spese che dobbiamo affrontare per cibarci, così come per rendere pulita, profumata ordinata e super igienizzata la nostra dimora.

Ciò è fondamentale per la nostra salute, sia fisica che psicologica, oltre che per la nostra stessa incolumità. Fatto sta che, per occuparci di questo aspetto occorre del tempo, che sovente non abbiamo, vivendo una vita di fatto molto frenetica. Parola d’ordine è organizzazione e non farsi prendere dal panico.

Pulizie, punta a rimedi della nonna e risparmierai alla grande

Detto ciò, possiamo anche evitare di spendere un botto in prodotti specifici che troviamo nei negozi per la casa. Qui possono venirci in mano i consigli elargiti dalle nonne, che con poco mantenevano una casa linda e in ordine, occupandosi anche dei nipoti e cucinando piatti assolutamente degni di nota.

Noi oggi possiamo creare con le nostre mani uno strepitoso detersivo multiuso per la pulizia della nostra casa e non dovremmo comperare ingredienti nuovi per realizzarlo, avendoli già a disposizione nella nostra amata cucina. Infine vi sveliamo che quello che state per creare potrà durarvi fino a un anno. Siete pronti a scoprire insieme a noi di che cosa si tratta?

Con tre ingredienti crei il detersivo per un anno intero

In sostanza vi daremo delle dritte necessarie per creare un detersivo multiuso con del Sapone di Marsiglia. Miscelate scaglie di questo sapone in scaglie con 100 ml di acqua, rigorosamente tiepida, mezzo bicchiere di bicarbonato e un cucchiaio di aceto bianco. Dopo aver mescolato con cura tutti gli ingredienti, dovete porre questa soluzione in un flaconcino spray.

Adesso dovrete solo spruzzare poco di questo detersivo sulle superfici da pulire, quindi risciacquare e asciugare con un panno in microfibra perfettamente asciutto. Otterrete risultati strepitosi, pulendo e, nel contempo, igienizzando le superfici. E se volete anche ottenere anche un buon profumo, basta che aggiungiate qualche goccia di succo di limone.