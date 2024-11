Vacanze in hotel, rimani al sicuro seguendo queste regole: gli esperti lo consigliano ad ogni viaggio

Siete pronti a partire, avete prenotato tutto, ma siete proprio sicuri che l’hotel sia sicuro? Scoprite la verità.

La vacanza tanto sospirata è arrivata e siete elettrizzati all’idea di partire. Avete pensato a tutto: outifit, location e luoghi da vedere, quello che vi resta da fare è divertirvi.

A questo punto bisogna parlare del grande elefante nella stanza. Voi avete il vostro lavoro, chi vi ospiterà ha il suo, ma c’è sempre una terza categoria di persone che non vengono considerate nei nostri spostamenti.

I dimenticati durante i viaggi sono i ladri e i truffatori. Più che normale, nessuno vive nel terrore e non sarebbe nemmeno sensato vivere nella paura che si possa essere depredati.

In Italia, in alcune zone rurali si vive ancora letteralmente con la porta aperta h24 e non si penserebbe mai che con la crisi che incombe qualcuno potrebbe avere brutte intenzioni. D’altro canto anche essere un ladro è un “lavoro”, quindi dovete pensarci, è brutto, ma non potete essere sprovveduti.

Non comportatevi da sprovveduti

Quando andate in vacanza, ricordate sempre una cosa fondamentale: valutate il posto. Se siete in qualsiasi luogo del mondo reputato “povero”, anche se siete in villaggio turistico, ma siete esagerati nell’ostentare i vostri beni, potreste essere alquanto ingenui.

Ricordate che siete degli ospiti e che dovete essere rispettosi. Non ostentate una pseudo ricchezza, in un luogo dove le persone faticano a mettere il pane in tavola, perché è un insulto e potreste rischiare di essere rapinati da chi è disperato. Questo è più che altro un consiglio etico.

Come sentirvi al sicuro in hotel

Se la hall dell’albergo è affollata, non lasciate il bagaglio. Qualcuno malintenzionato potrebbe approfittarne. Se è possibile non accettate stanze al piano terra. Statisticamente le camere più sicure sono situate al terzo e al sesto piano dal momento che sono più difficilmente raggiungibili dai ladri, ma più facilmente accessibili ai vigili del fuoco in caso di incendio. Qualora il personale del front desk annunci ad alta voce il numero della vostra, chiedete di cambiare camera. Non è tollerabile che si sappia dove dormite.

Se qualcuno bussa alla porta presentandosi come staff dell’hotel, chiamate la reception per verificare che la visita sia stata effettivamente autorizzata dall’albergo stesso. In ultimis non lasciate oggetti di valore in camera e nemmeno nella cassetta di sicurezza. Usate invece quella dell’Hotel al desk, molto più sicura.