Lavastoviglie, ho fatto un errore madornale: ora dovrò sostituirla | Non mettere mai questi oggetti al suo interno

Cosa non fare mai con la lavastoviglie per evitare di romperla prima del tempo e spendere una fortuna per sostituirla.

E’ inutile negarlo, dopo la lavatrice e il frigorifero la benedizione per l’economia domestica è stata la lavastoviglie. Grazie a lei, l’annoso compito di lavare i piatti e le teglie è totalmente delegato ad un elettrodomestico.

Si risparmia molto tempo e con i modelli moderni anche molta acqua. Elementi che combinano due bisogni fondamentali del periodo.

Ovviamente come per tutti i vostri elettrodomestici anche la lavastoviglie necessita di cure adeguate per prolungarne l’efficienza nel tempo.

Dovete assicurarvi che il calcare non si depositi, che i filtri siano sgombri e che ovviamente le guarnizioni siano regolarmente sostituite per evitare sgradite perdite d’acqua nella vostra cucina.

Come usare al meglio la lavastoviglie

Per utilizzarla al meglio dovreste sempre usarla a pieno carico con un ciclo eco, che garantisce pulizia accurata senza spreco eccessivo di energia.

Rispetto al passato in cui si sciacquavano i piatti, oggi questa operazione non è assolutamente necessaria. Questo perché, oltre a essere anti-ecologico, crea difficoltà dal momento che il detersivo non riesce ad annullarsi con unto e sporco, e a lungo termine rischia di aggredire le stoviglie.

Cose proibite all’interno della lavastoviglie

Nonostante sui social più svariati, possiate trovare filmati alquanto bizzarri di persone che persino arrivano a cuocere pietanze sfruttando il calore del ciclo di lavaggio, la lavastoviglie va conservata con estrema cura. Non lasciatevi sviare da video ai fini di spettacolarizzare. Inoltre la sua straordinaria forza pulente dovrebbe essere un alert per quello che desiderate pulire. Ad esempio se avete del padellame in ghisa, sarebbe meglio lavarlo alla vecchia maniera, dato che il calore del lavaggio rovina lo strato superficiale di queste pentole molto belle e a lungo andare le rende inutilizzabili. Il detersivo per lavastoviglie può rimuovere gli oli naturali presenti nel legno che impediscono a questo materiale di seccarsi. Ciò può causare crepe e deformazioni negli utensili e nelle ciotole. Lavateli a mano con un detersivo delicato e acqua calda e mai farli asciugare immersi nell’acqua.

In ultimis attenzione ai coltelli. Il processo di lavaggio non solo causa danni alle lame di alta qualità e ai relativi manici, ma i coltelli affilati possono anche tagliare il rivestimento in plastica posizionato intorno ai cestelli, cosa che a sua volta può causare la formazione di ruggine. Meglio lavare queste stoviglie a mano per mantenere le lame affilate e l’elettrodomestico in buone condizioni.