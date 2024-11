Ricetta low cost, in inverno questo piatto ti scalda casa e cuore: costa pochissimo e piace a tutta la famiglia

Un piatto buonissimo, a costo limitato, pieno di proteine e molto salutare per riscaldare le freddi serate invernali.

Dicembre, un mese ricco e generoso, che sancisce il passaggio definitivo dall’autunno all’inverno. Tanti i vegetali e i frutti che fanno capolino tra i banchi dei mercati e sulle tavole delle festività natalizie, pronti a conquistare amici e parenti durante le occasioni speciali, nonché a supportare il nostro sistema immunitario prevenendo i classici malanni di stagione.

Prendendo in prestito qualche idea dalla cucina vegana, potete realizzare dei piatti incredibili con un costo irrisorio.

Dovete solo essere fantasiosi e vi si assicura che potrete deliziare tutti con un piatto tipico della tradizione italiana gustoso e senza dover affrontare una grande spesa economica.

La cucina povera è sempre un grande salva tavola e la tradizione contadina vi offre la possibilità di assaporare il meglio.

Cosa vi occorre per un piatto invernale delizioso

Per prima cosa vi dovete procurare qualche semplice ingrediente. Nulla di pretenzioso e alla portata di tutti. Per prima cosa procuratevi uno scagliono, dei ceci (vanno bene sia quelli secchi, che quelli precotti in barattolo), un bicchiere di acqua calda, sale quanto basta, della pasta corta e del prezzemolo.

Non dimenticate l’ingrediente segreto, ossia, il concentrato di pomodoro che renderà la ricetta molto più saporita e con quel tocco di colore in più.

La ricetta per voi

Tritate lo scalogno e aggiungetelo in pentola con due cucchiai di olio evo per farlo rosolare qualche minuto e aggiungete una confezione di ceci ( il consiglio furbo è di usare quelli precotti così farete sicuramente più in fretta). A questo punto aggiungete tre cucchiai di concentrato di pomodoro e mescolate. Aggiungete il sale e l’acqua e fate cuocere il tutto per almeno 20 minuti.

Trascorsi i 20 minuti prendete due cucchiai colmi dei ceci cotti e frullate per creare una crema, aggiungete un po’ di acqua calda qualora fosse denso il risultato. Questa crema va aggiunta in pentola per creare l’effetto cremoso che rende la pasta e ceci qualcosa di incredibile. Per ultima, manca solamente la pasta che va cotta direttamente nella pentola con i ceci, fino a che l’acqua non sarà consumata. Mentre il tutto cuoce tritate del prezzemolo e del rosmarino da aggiungere negli ultimi minuti di cottura. A questo punto dovete solo impiattare, un piatto cremoso, gustoso, sano e molto economico che delizierà il vostro palato. Buon appetito a tutti.