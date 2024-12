Pensione, se vuoi smettere di lavorare devi assolutamente conoscere RITA: in un attimo ti svolta la giornata

Finalmente se si vuol andare in pensione, ora ci pensa RITA. Lei te la sbroglia in due minuti: prepara le carte e goditi il relax.

Sicuramente tra gli italiani uno dei desideri più ricorrenti è come organizzare la vita una volta raggiunta la tanto agognata e desiderata pensione dopo anni di lavoro e sacrifici.

Soprattutto in questo periodo dell’anno, sono davvero tante le persone che pensando sempre di più a quelle che sono le vacanze natalizie alle porte, si cerca anche di comprendere come gestire al meglio il proprio status economico per non far dispiacere figli ma soprattutto i nipoti.

Chiaramente, quando si è verso la fine della propria vita lavorativa, emerge il desiderio di poter trovare pace e serenità, soprattutto nel raggiungimento della pensione, talvolta vista come una chimera.

Quello che può sembrare uno step scontato, non lo è così tanto anche perché negli ultimi anni raggiungerla sembra essere diventata una mission impossible, soprattutto per le nuove generazioni.

Le novità introdotte nel mondo pensione

Infatti, se si passasse fuori ad un bar, ascoltando i soliti amici chiacchierare verrebbe fuori sicuramente che si parla spesso di quanto possa essere stressante non solo il lavoro in sé ma pensare proprio a quando sia possibile accedere alla pensione.

Negli ultimi anni sono state davvero tante le modifiche apportate dal Governo che da un lato hanno agevolato il sistema e ne hanno snellito la procedura come con la Quota 100 e poi il tutto è stato rimodulato. Ulteriori modifiche, infatti, sono in arrivo proprio nei prossimi mesi mettendo in condizione gli italiani di poter vedere ormai questo traguardo non così lontano e soprattutto con tante gratificazioni in arrivo.

Chi si appresta alla pensione non può non conoscere RITA, ecco di chi si tratta

Al di là del discorso legato alla liquidazione che sicuramente rende felice un po’ tutti, sembra che questa volta ci pensi una certa RITA a dare gioie e soddisfazioni agli aspiranti pensionati. Scopriamo di chi si tratta anche perché, nonostante il nome proprio di persona femminile non è una donna ma sicuramente ha una qualità sorprendente che farà piacere proprio a tutti.

In realtà, questa RITA, altro non è che la rendita integrativa temporanea anticipata. Chi la può avere? Ovviamente chi ha sottoscritto un fondo pensione. Ovviamente, ancor prima di aver maturato tutti i requisiti per la pensione di vecchiaia si può richiedere questa rendita. Ciò viene trasmesso al proprio fondo pensione in modo da poter prelevare una parte o tutto quanto racimolato, stando anche a quanto riportato da propensione.it.