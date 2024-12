Vestiti usati e rovinati, se li butti in questo secchio ti arriva una multa salatissima: dal 2025 vanno solo qui

Dici addio a questa pratica assurda. Se continui a disfarti qui dei tuoi capi passati di moda, di rientro a casa ti ritrovi la sanzione.

Ormai, sono davvero tanti gli italiani che aprendo l’armadio scoprono di avere maglie, pantaloni e cappotti che credevano di aver messo via o che addirittura non hanno mai indossato seppur provvisti di cartellino.

Approfittando dei saldi e del Black Friday anche negli anni scorsi, ci è capitato di acquistare quel capo di abbigliamento che poi abbiamo sempre dimenticato di indossare o aspettavamo forse di perdere quel chilo di troppo affinché indossato potesse dare maggiori soddisfazioni.

Questo, capita davvero a tantissime persone che a volte preferiscono sbarazzarsene utilizzando le app che in questo periodo vanno per la maggiore come Vinted e Wallapop.

In alcuni casi quando i vestiti sono così vecchi ed usurati, sarebbe controproducente e soprattutto non corretto nei confronti dell’aspirante acquirente metterli in vendita su queste utili e preziose app.

Come riutilizzare abiti vecchi

Quindi, giocoforza che in alcuni casi essi possono essere riutilizzati sotto altre forme, come ad esempio i jeans che, scuciti e ricomposti, possono diventare tranquillamente una borsa o un portafogli da utilizzare come nuovo quando poi si sa che si tratta di un indumento già trapassato.

Invece, in alcuni casi, sarebbe lecito dire anche un’altra cosa. A tutti capita di avere una maglia che ci piaceva tanto per le fantasie e il calore che ne derivava e scopriamo che la stessa possa essere tranquillamente utilizzata come un plaid da mettere sulle spalle o sul divano quando ci si rilassa a guardare un film in TV accompagnato da cioccolata calda.

Vestiti usati e rovinati, devi gettarli qui per evitare la multa salatissima

Insomma, le soluzioni possono essere molteplici però capita sempre di ritrovarsi con quel capo di abbigliamento così usurato che davvero pensare di poterlo riutilizzare sarebbe da matti. Allora quindi sappiamo come disfarcene senza creare danni all’ambiente? Sebbene molti lo ignorano, affinché si eviti una multa salata e soprattutto meritata, questa è la pratica che in tanti non considerano e che invece è bene si sappia onde ritrovarsi dinanzi a un fatto amaro.

Infatti, i vestiti usati e usurati vanno gettati proprio qui in questo cassonetto, solo in questo modo essi trovano il luogo giusto al termine della loro vita materiale sulla terra. In realtà a parlarcene è idealista.it che ci informa sul fatto che dal prossimo anno saranno diversi i Comuni italiani che si occuperanno di promuovere cassonetti specifici per indumenti vecchi e usurati. Basta, quindi, riempire i secchi dell’indifferenziata in modo inappropriato.