Pulizia del bagno, i batteri si annidano proprio in questi posti: non ci pensi mai ma devi pulirlo tutti i giorni

Consigli per un accurata pulizia del bagno. I batteri si nascondono bene e dovete essere assolutamente meticolosi.

Uno dei luoghi più sporchi in assoluto, pieno di batteri e anche di funghi, è il bagno. Sia che si tratti di un bagno pubblico o quello di casa vostra bisogna essere attenti.

In un bagno pubblico vigono le regole dei tempi del Covid. Non sedetevi, non toccate le maniglie, non toccate i rubinetti e usate sempre il gomito per accendere gli asciugatori.

I batteri lo sapete, si annidano sempre sulle vostre mani e se utilizzate la toilelette pubblica, ovviamente potete diffondere moltissime malattie.

Sono molti gli agenti patogeni che si possono diffondere in questo modo ed è giusto che ricordiate sempre di proteggervi.

Il bagno di casa vostra è sicuro?

Nemmeno il bagno di casa è sicuro al 100%, perché qualche abitudine scorretta può permettere una diffusione di patogeni resistenti. D’altro canto il bagno è un luogo umido ed è noto che, in una situazione simile, si verifichino tutte le condizioni idonee per la proliferazione degli agenti patogeni.

Ricordate di impostare un routine di base quotidiana e una settimanale per avere l’igiene totale del locale. Non è difficile, occorrono davvero pochi minuti per sanificare tutto.

Bagno pulito

In primis, anche se può sembrare banale, ricordate di abbassare la tavoletta quando azionate lo sciacquone, perché la potenza dell’acqua causa una dispersione aerea dei patogeni che potrebbero depositarsi anche sulle pareti. Quotidianamente è meglio concentrarsi su una pulizia della tavoletta, dei rubinetti e del pavimento, perché su di esso camminate e si potrebbero depositare schizzi di acqua mentre pulite il water. Potete usare un panno in microfibra imbevuto in acqua e aceto, per eliminare cattivi odori e dare brillantezza ai rubinetti.

Settimanalmente è necessario essere molto meticolosi. Quello che vi occorre è facilmente reperibile: sapone Alga, bicarbonato e olio di Tea Tree e ovviamente guanti di gomma. Per prima cosa create una pasta abrasiva con un piccola quantità di sapone Alga e bicarbonato che aiuta a rimuovere ogni incrostazione dalle ceramiche. Strofinate con cura i sanitari. Versate aceto nello scarico e poi una pentola di acqua bollente. Potete lasciare immerso lo scopino nell’aceto prima di gettare l’acqua bollente. A questo punto con un panno di microfibra bagnato e qualche goccia di Tea Tree potete risciacquare di nuovo i sanitari. L’olio di Tea Tree è antibatterico e antifungino. Quello che resta alla fine è solo il pavimento da pulire.