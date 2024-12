Torna il Villaggio di Babbo Natale a Capocatino: la magia di luci e doni non solo per i più piccoli | Previste migliaia di presenze da tutta la regione

L’attesa è terminata: finalmente torna il Villaggio di Babbo Natale a Capocatino. Luci, suoni e doni richiameranno migliaia di visitatori.

Il Natale è la festa più attesa dell’anno da parte di grandi e piccini. Luci, canti, suoni ed odori, rendono magica l’atmosfera.

Nei tempi passati si attendeva l’8 dicembre per addobbare a festa portoni, finestre, case e strade. ora, invece, si parte con largo anticipo.

Già nel mese di novembre, infatti, tantissime famiglie si ritrovano insieme per decorare e illuminare le proprie abitazioni.

Accade sempre più spesso, poi, che già verso la fine del mese di novembre, le città si vestano a festa e spuntano i Villaggi di Babbo Natale ed anche quest’anno, ad esempio, ritorno l’evento più atteso in Toscana.

Ritorna il Villaggio di Babbo Natale più atteso: Capocatino si trasforma

Sulle Alpi Apuane, nel territorio del Comune di Vagli di Sotto, in provincia di Lucca, sta per tornare un evento davvero eccezionale che trasformerà la località montana nel Villaggio incantato di Babbo Natale. Come di consueto, tutti i “caselli“, le costruzioni agropastorali, si tramuteranno in case addobbate per le festività natalizie. Tutti potranno accedervi.

Bisogna ritenersi fortunati perché queste costruzioni vengono aperte al pubblico e rese visitabili solo in questo periodo dell’anno, o meglio, solo ed esclusivamente in questa occasione. Le scorse edizioni hanno ottenuto un grandissimo successo, richiamando in questo posto incantato, fermo nel tempo, migliaia di turisti da tutta la regione Toscana. Anche quest’anno, poi, si prevede un enorme afflusso di visitatori.

Appuntamento all’8 dicembre

L’appuntamento, come da tradizione, è fissato all’8 dicembre alle ore 10. Questo piccolo paesino immerso nell’incanto delle Alpi, diverrà il Villaggio di Babbo Natale, rendendo ancora più magica l’atmosfera che si respirerà. I visitatori incontreranno il vecchio dispensatore di doni, percorrendo le stradine addobbate a festa, invase dai canti natalizi. Saranno inebriati dal profumo di pietanze tipiche come le caldarroste e i necci con farina di castagne, e dai prodotti dei mercatini natalizi.

I bambini incontreranno il Signor Natale che dispenserà loro tantissimi doni, ma non è finita affatto qui. Ebbene sì, perché oltre il Signor Natale ed i suoi elfi, in questo villaggio si potrà incontrare anche la Befana con i befanotti cantanti. La troverete nella propria casetta mentre cuce le calze da portare ai bambini di tutto il mondo. Al termine della giornata, si potrà assistere anche alla rappresentazione vivente della Natività. Ci sarà anche il servizio navetta dalle ore 10 alle ore 19. Insomma, sarà una giornata indimenticabile per tutti.