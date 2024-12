Test visivo dell’infedeltà: riesci a trovare la “A” in 7 secondi? | Solo chi non ha le corna riesce a risolverlo

Come ragionano gli infedeli? Come reagiscono i traditi? Fate questo test per scoprire come siete in realtà.

Dante Alighieri nel suo Inferno ha dedicato ai traditori di patria, affetti e parenti dei gironi appositi, vicino a Lucifero. Peccato gravissimo che deve essere punito con il massimo della pena.

Secondo gli psicologi chi tradisce vive in una particolare forma mentis, chi è tradito ne vive un’altra. La domanda quindi è questa: ” le persone tradite non potevano evitarlo?”. Se siete nati per essere, come volgarmente si dice, dei “cornuti”, siete destinati ad esserlo?

Bisogna fare chiarezza su questo dilemma atavico, così potete fare il test e scoprire se non siete mai stati traditi.

Bisogna capire, chi è davvero un traditore e chi è un tradito. E’ necessario tracciare un profilo psicologico.

Il traditore

A volte l’infedeltà si usa come arma per risolvere il conflitto coniugale in un modo “non conflittuale”, ma ugualmente doloroso. Se non sono contenti della loro relazione ma non vogliono che finisca, molti sono infedeli con l’aspettativa (conscia o inconscia) di essere scoperti e quindi di giustificare la rottura.

Per alcuni il problema è la monogamia. Si sentono intralciati e limitati dalle strutture sociali prestabilite, ma decidono comunque di sposarsi o di avere in una relazione seguendo le convenzioni più diffuse. Personalità narcise queste che non pensano alle conseguenze verso l’altra metà della coppia.

Il tradito

La ricercatrice Meghna Mahambrey nel tentativo di capire la personalità delle persone che subiscono un tradimento ha valutato soggetti a campione per età, istruzione, genere, etnia, e religiosità. Dopo aver valutato queste variabili, è emerso che, in tutto il campione, i soggetti che erano meno coscienziosi (ovvero più negligenti, meno laboriosi e organizzati), avevano anche più probabilità di avere un partner che li tradiva. Questo non significa che se la persona incarna queste caratteristiche debba allora incolpare se stessa per essere stata tradita, è il partner “traditore” che ha violato la fiducia della relazione, non sbaglia sicuramente chi si fida e chi affida il proprio cuore ad un’altra persona.

Quindi, per non essere traditi, bisogna essere dei buoni osservatori e metodici. Quindi potete fare il test all’inizio dell’articolo. Se riuscite a trovare una lettera nascosta, siete arguti osservatori e non siete predisposti ad esser traditi perché capite subito i segni. Vedete la lettera? Concentratevi, prendetevi un attimo, perché in quella foto c’è una lettera A. Se non la vedete, parlate con il vostro partner.