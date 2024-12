Piersilvio Berlusconi, l’annuncio da brividi: «Separato da Silvia, ha un compagno» | Tutta Mediaset sapeva

Al primo posto tra le ricerche di Google c’è : “Pier Silvio Berlusconi lascia Silvia Toffanin”. Gli italiani sono curiosi sulla coppia.

La coppia formata dal golden boy di Mediaset e dalla conduttrice televisiva desta curiosità di ogni tipo.

Il gossip pruriginoso è molto gettonato, gli inglesi hanno creato un acronimo “FOMO” (Fear Of Missing Out) che descrive esattamente questo fenomeno.

La paura di non sapere, l’esser esclusi dalla vita social, il continuare a cercare smodatamente notizie di gossip è aumentata in maniera esponenziale negli ultimi anni.

Per questo motivo, l’esempio di Pier Silvio e Silvia è calzante, dato che le voci sulla loro storia d’amore, sono un richiamo per allodole molto forte. Ovviamente ognuno è libero di scrivere quello che vuole, la democrazia è sacra e come vedrete nella foto poco sotto, vengono rispettate le scritte di tutti, perché la libertà di pensiero e parola è sempre valido.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin i più spiati dal Web

Ovviamente, una coppia giovane, bella e ricca come quella dei due sovrani di Mediaset è una caramella golosa, per i gossippari acchiappa like e quindi si cerca di spiare nelle loro vite per scoprire qualche segreto.

Inutile negarlo, spiare dal buco della serratura piace e fino a quando si rispettano i limiti della decenza e non si entra nel dissing la libertà delle persone è inviolabile.

Quando Pier Silvio abbandona Silvia?

Nonostante i rumors che li vedono sempre in crisi, Pier Silvio lascia Silvia solo per godersi qualche ora sul suo incredibile yacht. Dal momento che nei giorni scorsi si è presentato a sorpresa a This is me, condotto da Silvia Toffanin, per celebrare tutti i numero uno di Amici. L’ arrivo inaspettato del suo compagno è stato un momento di emozione per la conduttrice. Lui da vero gentleman le ha fatto una dedica molto dolce. “Sono venuto qua a disturbare professionisti che lavorano. Vi ringrazio per l’accoglienza calorosissima ma io non ho nessun talento, siamo qui a celebrare chi il talento ce l’ha veramente. Questa è una sorpresa per tutti voi, per Maria a cui do un bacio e per Silvia” ha detto.

Ha poi concluso dicendo: “Prima di lasciarvi lavorare, voglio ringraziare la mia Silvia. Lei è una prova di quanto sia necessario impegnarsi. Non immaginate quanto sia scrupolosa nel suo lavoro, studia, lavora su tutto. È davvero una grande professionista. Grazie Silvia, sono orgoglioso di te e poi sei anche il mio amore”.