Test visivo degli ingegneri: neanche Bonolis riesce a vedere il numero nascosto | Solo lo 0.1% ci riesce

Se non riuscite a vedere il numero nascosto nelle strisce non preoccupatevi. Questa illusione ottica è molto difficile.

Quante volte vi è capitato di cercare di giocare con l’affascinante inganno delle illusioni ottiche?

Queste sono delle immagini che sembrano essere in movimento anche se non lo sono, linee che sembrano curve quando in realtà sono dritte.

I vostri occhi e i vostri cervelli vi fanno apparire delle cose che in realtà non esistono o che sono estremamente diverse da come le vedete.

Esistono tantissimi esempi diversi di strani effetti visivi, dai più semplici ai più complessi e sono stati studiati con estrema cura, per garantire l’effetto inganno visivo al vostro cervello.

Illusione ottica

Come detto, generalmente un’illusione ottica è un qualsiasi inganno della vista che si realizza nel momento in cui l’apparato visivo fa percepire cose che non esistono o cose che esistono diversamente da come ci appaiono. Esistono svariate tipologie di illusioni ottiche: i miraggi sono illusioni ottiche “naturali”, o anche illusioni prospettiche, geometriche o dovute al colore dell’immagine che state guardando.

Ogni illusione ottica funziona in maniera molto particolare e il suo scopo è ingannare il tentativo del cervello di fare previsioni. Sulla base dell’esperienza quotidiana la mente si crea delle aspettative che però non vengono rispettate nelle illusioni ottiche. Quindi, questo meccanismo di previsione avviene nel giro di pochissimo tempo: la luce colpisce la retina dell’occhio e in un decimo di secondo il cervello si crea un’aspettativa e restituisce un’immagine che, nel caso delle illusioni ottiche, è distorta.

Riuscite a vedere l’illusione ottica a inizio articolo?

Il gioco è semplice, dovete vedere il numero nascosto, non lasciate che i vostri occhi ingannino il cervello. Siate calmi, concentrati e cercate la giusta angolazione. In questo modo come per magia l’illusione apparirà e vedrete un numero. Cercate di fissarvi sul fatto che dovete vedere un numero. Restate immobili e cercate di non sbattere le ciglia, questo potrebbe aiutarvi.

A volte l’immagine resta impressa quando chiudete le palpebre dopo essere rimasti a fissare lo schermo. Quando li aprirete potreste anche vedere un’immagine 3d data dell’illusione ottica l’esperienza è molto soggettiva e quindi non abbiate fretta di avere un risultato. Il risultato di questo test è un numero. A questo punto dovreste riuscire a vedere, se siete bravi, il 17. Lo vedete? Se non ci riuscite fate un passo indietro…apparirà subito come per incanto.