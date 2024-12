Potrete scroccare tranquillamente allo Stato | UFFICIALE il nuovo bonus affitto: Salvini ha detto sì

E’ il momento di fare chiarezza totale sulla legge di Bilancio e per tutto quello che ha in previsione per i cittadini italiani.

Il momento del conto alla rovescia per la legge di bilancio è cominciato. Per la Legge ovviamente ci sono ancora alcuni punti da chiarire.

Elementi che sono attenzionati da tutti sono ovviamente i tagli all’ Irpef per il ceto medio e anche l’ estensione della flat tax.

Il Governo continua con la sua progettualità, pertanto l’iter della Manovra dovrebbe continuare in maniera celere e senza impedimenti. La Commissione Bilancio della Camera ha avviato la votazione di 250 emendamenti a cui si aggiungono quelli dei relatori del governo.

Questo è fondamentale per comprendere come si configurerà la nuova Legge di Bilancio. Il testo definitivo, in seguito arriverà a Montecitorio entro il 18 dicembre per passare subito dopo all’approvazione del Senato. Il Governo punta all’approvazione prima di Natale.

Cosa sono i fringe benefit

La prossima legge di Bilancio, al pari delle precedenti, è tornata a occuparsi anche dei fringe benefit, ossia di quegli strumenti utilizzati per integrare il reddito dei dipendenti attraverso beni e servizi non monetari corrisposti dal datore di lavoro.

Accanto alla conferma di alcune norme già in vigore, la Manovra 2025 ha introdotto delle rilevanti novità e si tratta, in particolare, di agevolazioni per i nuovi assunti.

Le novità per i lavoratori

Molto interessante è l’ introduzione di una maggiorazione importante per i neo assunti a tempo indeterminato nel 2025: verrà innalzato a 5.000 euro il limite per la non tassazione delle somme riconosciute dal datore di lavoro per la copertura delle spese relative all’affitto e alla manutenzione dell’alloggio. E’ importante per potere beneficiare di questo accesso all’agevolazione dei 5.000 euro è che nell’anno precedente all’assunzione, il reddito da lavoro dipendente sia stato inferiore a 35.000 euro.

Inoltre, non solo per il 2025, ma anche per i periodi di imposta 2026 e 2027, è confermato l’aumento della soglia per l’esenzione fiscale dei beni e dei servizi corrisposti non in denaro al lavoratore. Per i dipendenti senza figli, la soglia di fringe benefit sale a 1.000 euro, come per il 2024, aumentata rispetto alla soglia ordinaria di 258,23 euro. La manovra realizza il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35.000 euro (fino a uno stipendio di massimo 2.692 euro lordi al mese), già in vigore nel 2024. Il viceministro Leo, nel corso della conferenza stampa, ha spiegato che il taglio al cuneo fiscale sarà esteso anche i redditi superiori ai 35.000 euro.