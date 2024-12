Poste Italiane, ecco il bonus di cittadinanza: 4900€ per chi vive in Italia | Basta avere una Postepay

Chi lo avrebbe mai detto che con questa semplice carta si poteva essere così ricchi da un giorno all’altro? Il bonus ora è realtà.

Al fine di stare a passo con i tempi, anche Poste Italiane negli ultimi anni si è messa al pari di grandi colossi cercando di fruire quanti più servizi possibili per attirare maggiori clienti.

Se fino a qualche anno fa si era soliti andare nell’ufficio postale sotto casa per pagare il bollettino o per chiedere delle informazioni, adesso la situazione è cambiata.

Infatti, non solo attraverso l’app Ufficio Postale che dà la possibilità di prenotare l’orario e il giorno dell’operazione, ma ora quando si va in posta si possono anche attivare diversi servizi.

Tra questi ci sono le promozioni luce e gas, diversi tipi di assicurazioni e anche offerte legate alla compagnia telefonica fissa e mobile. Insomma, Poste Italiane guarda con grande ottimismo verso il futuro e cerca di essere sempre determinante nel propinare alla clientela servizi di primo ordine e di alto livello.

Postepay, la soluzione che non ti aspetti

È per questo che quando si va allo sportello, gli operatori sono sempre più formati e rispondono alle esigenze dei clienti in maniera precisa e puntuale. Non bisogna dimenticare, però, che i punti forti della posta sono sempre conto corrente postale Bancoposta e la Postepay.

Ora come ora, è proprio quest’ultima a tenere banco per il bonus di cittadinanza di cui si sta parlando in maniera spasmodica negli ultimi tempi. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Bonus di cittadinanza da 4900€? Con Poste Italiane tutto è possibile

In un periodo storico come questo, sarebbe opportuno guardare al futuro anche in ottica degli investimenti. Proprio con Poste Italiane, negli ultimi anni, si parla sempre di più delle grandi occasioni a livello economico che possono venire fuori da due sezioni fondamentali. Stiamo parlando dei Buoni Fruttiferi Postali e Libretti di Risparmio Postale, come riportato da Money.it.

Nel titolo abbiamo menzionato un fantomatico bonus da circa 4900 euro ma a cosa si riferisce? Consideriamo un buono ordinario da 14909,54 euro sull’investimento iniziale di 10.000€ con un guadagno di circa 5000 euro in 20 anni. I conti, in questo caso e la matematica non mente mai, tornano sempre. Questo sì che è il miglior regalo di Natale che si può pensare di fare a chi si vuol bene o, perché no, a sé stessi.