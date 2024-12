L’ente Parco delle Alpi Apuane stanzia 25.000 euro per la scuola: ecco l’offerta formativa per il piano 2024/2025

Cresce l’offerta formativa per il piano 2024/2025, grazie allo stanziamento per la scuola di ben 25000€ da parte del Parco Alpi Apuane.

L’ente Parco delle Alpi Apuane, ancora una volta, dimostra la sua vicinanza al mondo della scuola ed alla offerta formativa e didattica per tutti gli alunni.

Nessuno è escluso da questo nuovo progetto, dagli alunni della Scuola dell’infanzia fino a tutti quelli che frequentano la Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Tutti potranno partecipare, proponendo progetti legati al tema di quest’anno che è ripreso da quello della settantanovesimo Assemblea delle Nazioni Unite.

L’intento dell’ente è quello di procedere verso una maggiore inclusione globale e totalizzante e lo sviluppo sostenibile, temi cari, ormai, a tutti i cittadini.

Stanziati 25000€ per le Scuole

Il parco delle Alpi Apuane ha voluto, anche quest’anno, stanziare dei fondi per dare il proprio apporto ed arricchire l’offerta formativa di tutti gli studenti, di ogni ordine e grado, della zona in cui insiste. Il tema scelto, come già detto, riprende quelli dell’Assemblea delle Nazioni Unite: “Non lasciare indietro nessuno: agire insieme per il progresso della pace, dello sviluppo sostenibile e della dignità umana per le generazioni presenti e future”.

In sostanza, bisogna agire insieme per l’inclusione costante e lo sviluppo sostenibile. Si prevedono rimborsi e concorsi per tutte le scuole partecipanti che dovranno cimentarsi in sfide riguarda l’inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile, attraverso la partecipazione di tutto per favorire la pace ed il rispetto della dignità di tutti gli uomini sia a livello locale sia a livello globale. L’offerta è variegata e si può scegliere tra diverse tipologie proposte.

Offerta ampia divisa in quattro tipologie

La prima delle quattro prevede percorsi interni ed esterni ai musei del Parco come l’ApuanGeoLab e la (Geo)Park Farm, ma anche l’Orto Botanico, il Museo delle Grotte o l’Antro del Corchia, solo per citarne alcuni. Altro percorso è quello denominato “Vivere il Parco” che consente di poter vivere l’ambiente nelle strutture certificate dal Parco stesso. Si può scegliere, poi, anche il percorso “Il Parco nel quaderno”, concorso Giuseppe Nardini.

In questo caso le scuole dovranno dare sfogo alla.loro creatività con interviste, poesie, immagini, disegni, scritti che possano descrivere un itinerario all’interno dello stesso parco. Infine, l’ultimo percorso è il concorso Alfredo Lazzeri, denominato “Faccio Parco”. In questo caso, le scuole devono dare vita ad idee e proposte per fare si che si possano mettere in atto delle iniziative volte a fare conoscere il Parco delle Alpi Apuane.