Banconote false: i Carabinieri di Borgo arrestano una coppia residente a Pisa

I Carabinieri di Borgo a Mozzano hanno tratto in arresto una coppia di truffatori residente a Pisa che ha dispensato banconote false.

Le truffe in giro, per strada e online, non accennano a diminuire, anzi, in queste festività natalizie bisogna tenere alta la guardia.

Proprio in questo periodo, infatti, i truffatori trovano terreno fertile per mettere a segno i loro colpi migliori dell’anno.

Se ne sentono tante in giro di notizie riguardanti raggiri che trasformano in vittime migliaia di utenti italiani ogni giorno.

Per fortuna, la storia che vogliamo raccontarvi ha avuto un lieto fine grazie all’azione tempestiva di Carabinieri e Polizia Municipale.

Da Pisa alla Mediavalle per dispensare banconote false

Tutto è iniziato dopo la denuncia di un commerciante di Borgo a Mozzano che ha fatto scattare l’allarme sia in paese che nelle zone limitrofe. Da quel momento è iniziata la caccia alle due persone che avevano rifilato al povero malcapitato una bella banconota da 50€ come compenso per i propri acquisti effettuati all’interno del suo negozio.

I Carabinieri di Borgo a Mozzano, con l’ausilio della Polizia Municipale del Comune toscano e dei Carabinieri di Barga e Bagni di Lucca, hanno iniziato le ricerche che, in poche ore, hanno portato all’arresto della coppia. Non era l’unico negozio truffato dai due malviventi e quello che è stato trovato nell’auto ha lasciato tutti spiazzati.

I Carabinieri hanno arrestato la coppia con una borsa piena di soldi falsi

Erano arrivati dalla Provincia di Pisa i due malviventi, un uomo e una donna rispettivamente di 37 e 41 anni, per portare scompiglio nella Garfagnana. Possiamo dire che stavano per raggiungere il loro obiettivo se solo il commerciante non se ne fosse accorto e non avesse proceduto alla denuncia del misfatto. Le ricerche sono partite sin da subito e, in pochissimo tempo, grazie all’interazione dei Carabinieri di Barga e Bagni di Lucca ed alla Polizia Municipale di Borgo a Mozzano, i due malviventi sono stati individuati e sottoposti a fermo di verifica.

Durante la perquisizione tutti sono rimasti a bocca aperta per ciò che è stato scoperto. L’intento dei due era proprio quello di invadere, con le loro banconote false, tutta la Valle. Dovete sapere, infatti, che è stata rinvenuta una borsa piena zeppa di banconote false del taglio di 50€ per un ammontare totale di ben 10 mila euro. Per fortuna le loro mire sono state stroncate quasi sul nascere ed hanno già subito un processo per direttissima in quel di Lucca.