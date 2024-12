Lavatrice, il trucco che l’ENEL cerca di nasconderti per spendere meno | Ti serve solo lo smartphone

Il prontuario per fare il bucato senza spendere una fortuna. Leggete e scoprite quanto potete risparmiare con semplici trucchi.

Se la bolletta della corrente elettrica è sempre troppo cara, probabilmente state sbagliando qualcosa nella vostra quotidianità.

Ovviamente escludendo malfunzionamenti in qualche presa, che potrebbero causare dispersioni di energia, è importante che teniate sotto controllo i vostri consumi.

Il vero problema sono le abitudini, di cui alcune poco corrette che fanno crescere la bolletta in maniera esponenziale. Può sembrare banale, ma, ad esempio, sostare pensierosi davanti al frigorifero causa una dispersione del freddo e lo trasforma in un elettrodomestico energivoro.

Anche il forno può rivelarsi una trappola, dal momento che quelli più moderni hanno mille programmi diversi, ma il migliore è quello ventilato che permette un consumo costante di energia. Ovviamente, dovete perdere la brutta abitudine di aprirlo per vedere a che punto è la cottura al suo interno.

Abitudini da cambiare

In Colombia c’è stata una campagna molto simpatica per accettare i capi stropicciati, per indurre le persone a stirare di meno. Effettivamente se si stendono bene i panni si può essere più eco friendly, risparmiare energia e pagare meno senza stirare.

Usare gli elettrodomestici in maniera consapevole, ricordarsi di spegnere la luce ogniqualvolta si esce da una stanza sono solo alcune delle pessime abitudini che dovete cambiare se volete risparmiare.

La lavatrice può diventare vostra amica se la usate in questo modo

Fare il bucato è un dovere da cui non potete esimervi. Tuttavia, per evitare che le bollette della corrente siano troppo onerose, ci sono piccoli trucchi coi quali potete evitare inutili sprechi di energia, oltre che di acqua. La cosa più importante è ricordarsi che questo elettrodomestico deve essere utilizzato a carico pieno. Non ha assolutamente senso fare il bucato quando non c’è la quantità di panni necessaria per riempire il cestello è solo uno spreco lussuoso di energia e di acqua.

Altro trucco furbo è lavare i vostri panni preferibilmente di sera, soprattutto se avete ancora una tariffa bioraria. La sera i costi sono inferiori. Oppure potreste concordare con un gestore un contratto monorario vantaggioso o trovare la soluzione oraria migliore per evitare di far il bucato in orari non consoni. Ricordate che per la maggior parte degli indumenti bastano 40 gradi per essere puliti. Più la temperatura è alta, più aumentate il consumo energetico con il rischio di rovinare i capi.