Prendi la Tachipirina con la febbre? Un anno di vita in meno a pillola | Accertato lo spaventoso effetto collaterale

Hai sempre perso il medicinale sbagliato: con la febbre devi smetterla di continuare a farti del male, ecco spiegati i rischi mortali.

In questo periodo dell’anno, dove ormai l’inverno ci ha fatto assaporare di che pasta sarà fatto, è davvero molto semplice potersi ammalare.

Infatti, c’è chi sta scongiurando giorno dopo giorno di non beccarsi alcun tipo di influenza per festeggiare il Natale e le altre festività senza grossi problemi.

Poter trascorrere del tempo in famiglia e con gli amici dinanzi ad una tavola imbandita, è quello che si augurano un po’ tutti. Ecco perché si sta facendo la corsa contro il tempo per attendere le meritate ferie dal lavoro o da scuola in modo da assicurarsi il pass in tavola.

Ovviamente, come ben sappiamo, in questo periodo c’è anche chi preferisce vestirsi in maniera più accollata o evitare luoghi pubblici al fine di evitare di ritrovarsi con virus di vario genere. A tal proposito, c’è anche chi consiglia di condurre una vita sana preferendo un’alimentazione a base di prodotti ricchi di vitamine.

La vitamina C basta per annientare la febbre?

Tra queste, la vitamina C è sicuramente quella che si rivela essere un’ottima alleata per combattere qualsivoglia tipo di infezione. Ora, basta un po’ di raffreddore o un colpo di tosse ad allarmarci ma, le serie preoccupazioni subentrano quando la temperatura corporea sale e la febbre non lascia scampo.

Solitamente anche se ne parliamo con la vicina sul pianerottolo, ci viene detto che la febbre vada curata con la Tachipirina. Ma è proprio così? Abbiamo sempre scelto la strada giusta? Ecco cosa dicono i medici.

La Tachipirina aiuta quando si ha la febbre? Ce ne parla il Dott. Filomeni

In realtà, c’è un dottore che sul suo profilo ufficiale TikTok, @dott.filomeni.farmartist, così come riscontrabile dal video, spiega in maniera appropriata quello che prevede il foglietto illustrativo del medicinale. La Tachipirina, in quanto paracetamolo, a suo dire non dovrebbe essere presa in quanto la febbre è un’infezione che è destinata ad andar via da sola.

Solo in un caso, però, prevede che essa possa essere assunta: quando la temperatura non scende e quindi vuol dire che per abbattere l’infezione c’è bisogno per forza di un aiuto medico. In ogni caso, qualora vi rendeste conto di avere febbre, senza essere troppo cocciuti e testardi, rivolgersi al vostro medico di famiglia, si rivelerà essere l’arma più saggia e corretta.