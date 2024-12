Bilancio positivo per il Comando provinciale dei Carabinieri: tutti i dati del 2024 e l’impegno per il 2025

Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha annunciato un bilancio positivo per questo anno ed ha rinnovato il proprio impegno per il 2025.

Come tradizione ormai consolidata negli anni, anche quest’anno, alla fine del mese di dicembre, il Comando provinciale dei Carabinieri ha tirato le somme.

Il bilancio, secondo quanto riferito dal Comandante Provinciale è davvero positivo; si può finalmente davvero gioire ed essere fieri.

La nuova sala delle conferenze, appena realizzata all’interno della nuova ala, era gremita durante il consueto brindisi di fine anno.

Oltre il Comandante provinciale, erano presenti tutti i vertici del Comando che, oltre al bilancio positivo, hanno voluto rimarcare il loro impegno per la legalità sul territorio anche nel 2025. Ecco tutti i dati diramati.

Comando Provinciale dei Carabinieri: un 2024 super positivo

La conferenza di fine anno ed il brindisi augurale si sono svolti lo scorso 28 dicembre. A presenziare all’evento c’era il Comandante Provinciale dell’Arma, il colonnello Arturo Sessa, il comandante della Compagnia di Lucca, Andrea Cassarà ed il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelnuovo, Biagio Oddo.

Insomma, erano presenti tutti i vertici del Comando in questa occasione che aveva al centro un brindisi augurale di fine d’anno che, poi, si è rivelato un brindisi per tutti i traguardi raggiunti nel 2024 che hanno segnato un punto di svolta positivo nella lotta alla criminalità su più fronti, dai furti nelle abitazioni fino ad arrivare a tutti i reati contro l’ambiente.

Un anno favorevole che fa guardare al futuro con maggiore impegno

In provincia ci sono ben 33 Comandi di stazione e quasi 300 militari attivi ed il loro impegno sul territorio è stato davvero a largo spettro. Sono calati, infatti, tutti i reati. In particolar modo, da segnalare è la diminuzione del 4% dei delitti che fa il paio con un ben -22% dei furti all’interno delle abitazioni. Sono aumentati, ovviamente, anche gli arresti, tutti compiuti in flagranza di reato. Ciò vuol dire che gli interventi dei Carabinieri sono stati pressoché immediati. Il colonnello Sessa, poi, ha voluto evidenziare l’impegno e i numerosi interventi rispetto ai codici rossi, ovvero alle violenze sessuali, gli atti persecutori ed i maltrattamenti in famiglia. Un impegno costante, questo, raccogliendo dati, ascoltando le vittime anche in ambienti protetti ed attivando i centri antiviolenza.

Il tutto è avvenuto anche grazie alla collaborazione con il Ra.Cis di Roma. Ottime notizie anche per il Nucleo Ispettorato del Lavoro ed il Nucleo Carabinieri Forestali. Nel primo caso sono stati scovati numerosi lavoratori in nero ed elevate sanzioni amministrative. Nel secondo, invece, su oltre 4 mila controlli sono stati scoperti circa 450 illeciti e ben 142 reati ambientali. Inoltre, il lavoro dei Carabinieri è arrivato anche all’interno delle scuole della Provincia con incontri mirati con circa 4 mila studenti. Il brindisi, poi, è stata anche l’occasione per ribadire l’impegno dell’Arma per il 2025 per contrastare ogni forma di violenza e garantire la sicurezza di tutti i cittadini ed il benessere dell’ambiente circostante.