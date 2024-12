Pari Opportunità: traguardo raggiunto per la cooperativa Solidarietà e Sviluppo che si conquista la certificazione

La Cooperativa Solidarietà e Sviluppo ha raggiunto un importantissimo traguardo: ha conquistato la certificazione per le Pari opportunità.

Grande festa nei giorni scorsi a Fornoli, frazione del Comune di Bagni di Lucca, per un riconoscimento importantissimo ottenuto da una Cooperativa.

Soddisfazione enorme anche per il Sindaco della cittadina che ha salutato con entusiasmo un risultato maturato dopo un duro lavoro.

Quest’ultimo è stato messo in campo da tutti i collaboratori che, giorno dopo giorno, hanno camminato lungo un percorso non privo di insidie.

Lavoro che, però, ha portato al soddisfacente riconoscimento in materia di Pari Opportunità, di Parità di Genere.

Certificazione per la parità di genere alla Cooperativa Solidarietà e Sviluppo

Lo scorso 19 dicembre, a Fornoli, è stato annunciato questo importantissimo riconoscimento per la Cooperativa Solidarietà e Sviluppo. Parliamo della Certificazione per la Parità di Genere, frutto di un lungo percorso intrapreso da tutti i collaboratori, non senza ostacoli, non senza insidie. Il tutto è stato avviato dal Presidente della Cooperativa, Alessandro Ghionzoli.

Subito, poi, è stato creato un gruppo di lavoro con l’incarico di metter su un Piano strategico per il raggiungimento dell’obiettivo finale, attraverso l’applicazione di politiche per la parità di genere. Si è deciso, così, di battere i campi della cultura, della governance, dei processi delle risorse umane, delle opportunità, della genitorialità e c’é da dire che sono state scelte vincenti.

Una Cooperativa già in possesso dei requisiti giusti, ma che ora li ha documentati

La giornata di presentazione di questo riconoscimento ha visto la presenza del consiglio direttivo della Cooperativa, dei rappresentanti dell’Ente Accertatore e dei referenti dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco della cittadina. Tutti hanno mostrato, durante i loro discorsi, entusiasmo ed apprezzamento per questo ambitissimo traguardo. Si tratta di una atto dovuto per questi lavoratori che si impegnano duramente proprio per far sì che si possa raggiungere l’obiettivo delle Pari Opportunità per tutti. Per avere la certificazione, però, bisognava documentare tutto e, grazie al bando di Unioncamere, ci sono riusciti.

La Cooperativa in questione si occupa di tutti i richiedenti asilo, ma è molto attenta anche alle problematiche locali, del mondo che la circonda da vicino. Il certificato va agli ambienti di lavoro sereni, in cui il linguaggio utilizzato è senza stereotipi; in cui si organizzano corsi di formazione ad hoc e si adottano politiche che favoriscano l pari opportunità tenendo presente la tutela dell’essere genitori. Insomma, si tratta di un ver e proprio modello da seguire dalle organizzazioni presenti su tutto il territorio.