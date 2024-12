Stadio di Ghivizzano: il 28 dicembre ci sarà la cerimonia con l’intitolazione a Elso e Rolando Ballandi

Tra pochi giorni, lo stadio di Ghivizzano sarà intitolato ad Elso e Rolando Ballandi: il prossimo 28 dicembre si svolgerà la cerimonia.

A Ghivizzano, piccolo borgo medievale del Comune di Coreglia Antelminelli in provincia di Lucca, cresce l’attesa per una cerimonia importantissima.

Questa avverrà subito dopo i giorni di Natale, durante quelli che, però, precedono il Capodanno ed i festeggiamenti per l’inizio di un nuovo anno.

Proprio all’interno del territorio di questa stupenda frazione, insiste lo stadio comunale che verrà intitolato a due personaggi che hanno fatto la storia dello sport locale.

Si tratta di due figure importanti del territorio che si sono spese in suo favore in qualsiasi momento della loro vita.

Elso e Rolando Ballandi: a loro lo stadio di Ghivizzano

Sarà una giornata memorabile, assolutamente da ricordare quella che vedrà prendere vita ad un riconoscimento importante a due figure di primaria importanza per tutto il territorio della Valle. Si tratta di personaggi che hanno fatto la storia del territorio, Elso e Rolando Ballandi. Lo stadio Carraia non si chiamerà più così.

Sarà, infatti intitolato proprio a questi due cittadini che si sono spesi per lo sviluppo del territorio. Prima della cerimonia, però, la struttura è stata ristrutturata, riqualificata e, soprattutto, rispondente alle esigenze di tutte le società calcistiche che ne fruiscono. Scopriamo insieme i lavori cui è stato sottoposto lo stadio e quando avverrà la cerimonia.

Il 28 dicembre inizierà la nuova vita dello stadio di Ghivizzano

All’interno di questa struttura si allenano e giocano diverse squadre calcistiche e le loro formazioni giovanili. Lo stadio è stato oggetto, come accennato in precedenza, di lavori di restauro per far sì che tutte le esigenze delle società calcistiche potessero essere soddisfatte. È stata realizzata anche una copertura in legno che potesse impattare meno sull’ambiente ed il territorio circostante. Si tratta, adesso, di una struttura sportiva all’avanguardia che sarà subito fruibile da tutti. In più, il Comune ha deciso di intitolare lo Stadio a due cittadini, padre e figlio.

Questi, nel corso delle loro vite, hanno voluto fortemente lo sviluppo dello sport e del calcio a Ghivizzano e si sono spesi, fino allo stremo delle loro forze, per far sì che ciò accadesse. L’amministrazione comunale è orgogliosa di quanto deciso ed ha fissato al prossimo 28 dicembre alle ore 15, l’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione dello stadio e la cerimonia di intitolazione dello stesso a Elso e Rolando Ballandi. La speranza è che la cittadinanza partecipi in massa a questo evento importantissimo.