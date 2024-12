Mani addosso alla sua compagna: colpita da una botta secca | Amadeus l’aveva portato a Sanremo

Quella mano addosso alla sua compagna l’abbiamo vista tutti, chi sarà l’autore di questo gesto portato a Sanremo da Amadeus?

Amadeus è uno dei conduttori più amati di sempre e anche se adesso sta cercando la sua strada sul Canale 9, la sua simpatia e professionalità è la medesima di quella che mostrava in Rai. Non è cambiato nulla del grande Ama, soltanto canale.

Infatti lo vediamo chiaramente con La Corrida, la sua conduzione è impeccabile e le sue espressioni sono da lacrime agli occhi, uno show che sta facendo divertire come ai tempi in cui il grande Corrado e il Maestro Pregadio ci facevano sobbalzare dalla sedia dalle risate.

In questi giorni si sta parlando molto del Festival di Sanremo, per questo è diventato virale il video social del concorrente portato da Ama alla kermesse canora, la cui mano è finita addosso alla compagna. L’abbiamo visto tutti anche se lei ha staccato velocemente la diretta. Di chi staremo parlando?

L’amore tra Amadeus e la “sua” Giovanna Civitillo

Amadeus, come dicevamo porta allegria ovunque vada. Magari sul Canale 9 gli ascolti stanno un po’ faticando a raggiungere quelli che portava in Rai, ma a prescindere da tutto, la sua simpatia è innegabile. In molti sperano tra l’altro di rivederlo presto, fianco a fianco di Fiorello, in quanto la loro presenza in coppia è sempre esplosiva.

Ovviamente però Ama, non è soltanto lavoro, in quanto al primo posto delle sue priorità ci sono loro, i suoi familiari. Parliamo della moglie, Giovanna Civitillo e dei figli, Alice (avuta dal suo primo matrimonio) e José Alberto Sebastiani. Quando li vediamo tutti insieme, com’è successo anche nelle edizioni passate del Festival di Sanremo, il cuore dei fan si riempie d’amore, in quanto sono veramente uno spettacolo per gli occhi. Loro hanno dimostrato a tutti, che le famiglie allargate possono esistere e soprattutto co-esistere. Anche la coppia di cui vi parleremo sprigiona amore da tutti i pori?

Il concorrente del Festival di Sanremo e la sua ragazza

Il grande pubblico non vede l’ora di vedere il prossimo Festival di Sanremo, con la conduzione di un altro fuoriclasse, cioè Carlo Conti. In attesa di questo ritorno, i fan si sentono ancora legati alle edizioni passate condotte da Amadeus, per questo motivo non stupisce che sia diventato virale, un video goliardico tra Geolier e la sua fidanzata.

Il concorrente del festival selezionato da Ama, mentre scherzava con la sua dolce metà, è stato pizzicato, proprio alla fine del video, mentre metteva la mano sul fondoschiena della ragazza, “colpendola” con uno schiaffetto sul “lato B”. Nonostante la ragazza si sia affrettata a staccare la diretta, il momento è stato ripreso da tutti, generando molto divertimento. Finché queste azioni capitano con il proprio partner e lei è sempre consenziente, non c’è nulla di male, sono scherzi tra fidanzati. Il problema insorge in altri contesti, che riempiono le cronache dei giornali. Ad ogni modo cosa ne pensate di questo video spiritoso?