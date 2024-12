Castelnuovo: tutti invitati alla Giornata Gialloblù | Data e biglietti per partecipare

A Castelnuovo di Garfagnana arriva la “Giornata Gialloblù”: ecco quando ci sarà e come accaparrarsi i biglietti per partecipare.

Arriva, nei giorni che precedono il Natale e le festività ad esso legate, una giornata di festa e di divertimento nella Garfagnana.

Possono partecipare tutti i cittadini che amano lo sport e che vogliono trascorrere qualche ora all’insegna della fratellanza.

L’evento è stato indetto dalla U.S. Castelnuovo Garfagnana, la società sportiva dilettantistica che milita in Eccellenza Toscana.

Come specificato dalla Società sportiva, sarà un evento aperto a tutti. Ecco quando ci sarà e come accaparrarsi i biglietti di ingresso.

Giornata Gialloblù allo Stadio Nardini

L’evento in questione è stato proclamato dalla stessa Società Sportiva Dilettantistica che rappresenta il Comune che è il centro principale della Garfagnana ai piedi delle Alpi e dell’Appennino, in cui scorre il fiume Serchio. Fatta questa breve digressione, torniamo a quello che avverrà nei prossimo giorni. Sarà un vero e proprio anticipo di Natale.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Tesserati e amanti dello sport in generale potranno partecipare ad un evento che, al giorno d’oggi, è qualcosa di raro. In particola modo nel mondo del calcio in cui si assiste sempre più spesso a litigi e scontri. Questa volta, invece, un anticipo di campionato sarà il palcoscenico di un evento augurale e di amicizia.

Scambio di auguri dopo la partita con il Ponte Buggianese

Sabato 21 dicembre alle ore 14.30, è stata indetta la “Giornata Gialloblù2 alla quale possono partecipare tutti i tesserati delle due squadre che si affronteranno nella partita sul terreno di gioco dello Stadio Comunale Alessio Nardini. Potranno farlo in maniera totalmente gratuita, mentre tutti coloro i quali, da appassionati di sport e di calcio naturalmente, vorranno essere presenti, non dovranno fare altro che acquistare uno dei tantissimi biglietti in vendita.

Come ben sapete, lo stadio di Castelnuovo Garfagnana ha una capienza di ben 1800 posti, quindi ci sarà spazio per tutti quelli che lo vorranno. Il costo del biglietto è davvero irrisori. Si parla di soli 5€ a persona. Si assisterà prima all’incontro di calcio, facendo il tifo per la propria squadra del cuore e, poi, al triplice fischio finale ci sarà, per tutti i presenti, un brindisi di auguri. La società stessa ha voluto informare ed invitare tutti i cittadini a tifare per il Castelnuovo durante questo incontro importantissimo e a festeggiare con la squadra il Natale che è, ormai, praticamente alle porte.