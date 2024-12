Clamoroso INPS: da oggi puoi andare in pensione appena vai in menopausa | Risparmi molti anni

C’è chi sostiene che le donne possono andare in pensione appena raggiungono la menopausa, sarà così? Scopriamo cosa dice l’INPS in merito.

Il tema “pensione” è sempre molto caldo, non soltanto tra i cittadini, ma anche tra i politici. I primi sperano in un accorciamento dell’età pensionabile, i secondi, cercano sempre di allungare questa meta, che per molti pare ormai irraggiungibile.

Diciamo che i lavoratori dopo decenni passati a lavorare, avrebbero soltanto voglia di poter uscire dal mondo lavorativo, quando ancora non devono indossare “il pannolone”. Anche perché per alcune mansioni, il peso di tale estensione rende il proseguimento dell’attività lavorativa, pesante come tirare un macigno. Immaginatevi un’infermiera in corsia a 67 anni, che deve ancora prendersi cura dei malati, non vi pare surreale questo scenario? E come la sua, moltissime altre mansioni.

Purtroppo però, il coltello dalla parte del manico non ce l’ha mai il cittadino, il quale deve adeguarsi 9 volte su 10. Per questo la notizia che forse le donne possono andare in pensione raggiunta la menopausa, sta facendo il giro del web. Ma sarà così veramente?

Quando si va in pensione oggi giorno

È difficile fare un discorso generico per tutti, in quanto il calcolo della pensione, varia da caso a caso. C’è chi ha iniziato prima a lavorare, chi dopo, chi ha riscattato gli anni di laurea e chi no e così via. Tendenzialmente, la pensione di vecchiaia dunque, si raggiunge al compimento di 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi versati. Soprattutto il secondo fattore è determinante, in quanto in assenza di questo, la pensione potrebbe sopraggiungere anche dopo i 70 anni.

I lavoratori che non vogliono aspettare questo traguardo e che possono permetterselo, possono verificare insieme all’INPS o al Caf, se esiste la possibilità di sfruttare una delle formule di pensione anticipata messe a disposizione dal governo. A tal proposito queste possono sempre cambiare, in base alle leggi che vengono approvate in tal senso.

In pensione prima del tempo: cosa dice l’INPS

Raramente si può andare in pensione prima del tempo e i motivi sono generalmente due: il primo, riguarda i requisiti minimi che in pochi posseggono per poterci andare e il secondo, riguarda principalmente la riduzione notevole del cedolino per chi accetta queste varie possibilità. Detto ciò, molti hanno rivelato, che alcune donne riuscirebbero ad andare in pensione dopo la menopausa. Magari noi non avremmo usato proprio queste parole poco eleganti, ma comunque, questo avviene a chi può aderire a Opzione Donna.

Per il 2025 è stata riconfermata questa possibilità la quale permette alle signore di andare in pensione con almeno 35 anni di contributi versati e 61 anni di età, che possono diventare 60 per chi ha un figlio e 59 anni per chi ha 2 figli ed è disoccupata. Ovviamente ci sono svariati requisiti da tenere in considerazione, motivo per cui fareste meglio a chiedere al Caf di riferimento o direttamente all’INPS.