Garfagnana: piano di interventi per oltre 11 milioni di euro | Obiettivi: viabilità e sicurezza del territorio

Al via i lavori per la messa in sicurezza e la viabilità in Garfagnana

La viabilità e la sicurezza del territorio in primo piano in Garfagnana grazie al piano di interventi di ben 11 milioni di euro.

Il territorio della Garfagnana sarà oggetto di importantissimi lavori che andranno a garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Ovviamente, però, non ci si ferma qui. Gli interventi previsti andranno anche a migliorare tutta la viabilità sull’intero distretto.

Massima attenzione anche alla riqualificazione del territorio, ma soprattutto, anche alla cultura ed allo sport.

Insomma, interventi a tutto tondo che restituiranno ai cittadini un cambiamento epocale tanto atteso. Scopriamoli tutti.

11 milioni di euro per il territorio

Grazie allo stanziamento di questa cifra enorme, può partire quello che è il piano triennale di opere pubbliche che era stato previsto. Dal 2025 al 2027 la Garfagnana sarà un cantiere a cielo aperto per fare sì che tutti i cittadini possano vivere tranquilli e in sicurezza. La cifra precisa è pari a 11 milioni e 593 mila euro.

Il primo anno, ovvero il 2025, sarà il protagonista assoluto. Ebbene sì, avete capito benissimo ed il motivo sta nella somma che arriverà per fare sì che gli interventi di valorizzazione e sicurezza possano essere avviati. Si parla di ben 5 milioni e 239 Mila euro. In pratica, la metà del totale. Come già accennato, andranno a rivoluzionare completamente il territorio, in particolar modo quello di Sillano Giuncugnano.

Enorme piano di opere pubbliche a Sillano Giuncugnano

Saranno tre anni memorabili per il paesino della Garfagnana. Gli interventi riguardano in primis la mitigazione del versante lungo la strada comunale del caldo per ben 840 mila euro. Grazie al Pnnr, poi, si potrà procedere alla stabilizzazione del versante ed alla messa in sicurezza dell’abitato Dalli Sotto. Questo intervento avrà un costo di oltre 2 milioni di euro. Inoltre, si procedere ad interventi per la mitigazione del rischio idraulico in località Camporanda. Verranno sistemati, poi, i movimenti franosi in diverse località, dalla località Rio a Castelletto, passando per Ponteccio e Capanne di Sillano.

Altri interventi, poi, riguarderanno anche la sicurezza stradale, in particolar modo, i lavori insisteranno sulla strada Sillano – Soraggio e tutta l’infrastruttura e la rete stradale del centro storico che, tra l’altro, sarà oggetto anche di lavori di recupero e rigenerazione urbana. Inoltre, è prevista la riqualificazione del centro didattico di Magliano, quella del centro storico di Ponteccio e quella dell’impianto sportivo sito in Località La Bora in Sillano. Infine, verrà recuperata, restaurata e valorizzata la Rocca di Soraggio, così come tutto l’edificio che ospita la Caserma dei Carabinieri Forestali.