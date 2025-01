Capannone danneggiato a Gallicano: “Il danno è importante, valutiamo la denuncia contro ignoti”

Atto vile a Gallicano: amara scoperta per i proprietari di un capannone che sporgeranno denuncia contro ignoti. È completamente danneggiato.

È stato un risveglio bruttissimo, dal sapore amaro, per alcuni cittadini di Gallicano, paesino della Garfagnana in Provincia di Lucca.

Appena scoperto il misfatto, subito si è avuta la percezione del danno procurato da ignoti che, durante la notte, hanno fatto irruzione.

Per fortuna, però, non ci sono stati danni a persone o animale. Tuttavia, per riparare il tutto ci sarà necessità di operare alacremente per diversi giorni.

I proprietari del capannone danneggiato stanno anche pensando da sporgere formale denuncia contro ignoti per i fatti accaduti.

Gallicano, ignoti vandalizzano e danneggiano un capannone

La brutta sorpresa è arrivata alle prime luci del primissimo giorno del nuovo anno. Il Rione Borgo Antico, infatti, si è svegliato con la notizia, subito circolata sulla bocca di tutti, riguardante un atto vandalico avvenuto durante la notte o la sera di Capodanno. Alcune persone, al momento ignote, sono entrate in un Capannone ed hanno distrutto tutto.

I danni sono stati ingenti e, solo per un eccesso di fortuna, nessuno si è fatto male. Tuttavia, però, si sta pensando di formulare denuncia ufficiale contro ignoti. Chi ha fatto la brutta scoperta ha anche dichiarato di avere già avuto la sensazione che qualcuno entrasse nel capannone di tanto in tanto, ma fino ad ora non erano stati rilevati danni.

Danneggiato il Carro del Palio di Rione Borgo nel Capannone

Il Capannone visitato da questi vandali è proprio quello in cui, ogni anno, il Rione Borgo Antico costruisce il proprio carro per il tradizionale palio in onore di San Jacopo. La brutta scoperta p stata fatta da alcuni cittadini del Rione proprio la mattina del primo giorno di gennaio. Qualcuno, come al solito, è entrato all’interno del capannone, ma questa volta ha compiuto un vero e proprio atto vandalico. Ovviamente, non si sa se sia stato voluto o se sia accaduto in maniera accidentale. Sta di fatto che i danni al Carro in questione sono stati davvero ingenti.

Ci vorrà tantissimo lavoro e moltissimo tempo per ripararli e riportare al suo splendore quello che sarebbe dovuto essere il carro del Palio 2025. Si tratta di una totale mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e, soprattutto, di tutti coloro i quali si impegnano, notte e giorno, tralasciando in alcuni casi anche i propri affetti, per la realizzazione del carro del Palio che è una tradizione molto, ma molto sentita da tutti. I cittadini di Rione Borgo Antico stanno anche pensando di sporgere denuncia contro ignoti.