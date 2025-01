Provincia di Lucca: stangata RC auto con una pioggia di rincari

Brutte notizie che per chi abita in provincia di Lucca: arriva, con il nuovo anno, una batosta sulle assicurazioni auto.

Uno degli incubi peggiori di tutti gli automobili è, senza ombra di dubbio, l’assicurazione delle automobili.

In alcuni casi, infatti, si tratta di una vera e propria mazzata annuale o semestrale che essa sia.

Ci sono alcune province in cui risulta essere più oneroso di altre sottoscrivere un contratto assicurativo con qualsiasi compagnia.

Adesso, la Provincia di Lucca rientra tra queste ultime. Ai rincari di sei mesi fa, se ne sono aggiunti altri con l’inizio del nuovo anno.

Arriva la mazzata per gli automobilisti: nuovi rincari per le RC Auto

Il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi per gli automobilisti che abitano su tutto il territorio della provincia di Lucca. In realtà, potremmo definire nero questo anno per tutti i toscani. Infatti, gli aumenti interessano tutta la Regione anche se, in maniera più marcata, il territorio Lucchese. Come già accennato, già sei mesi fa sono stati riscontrati degli aumenti.

Ora, però, il 2025 ne ha portati in dote di ulteriori, rivelandosi un periodo davvero duro per tutti. Inoltre, c’è da dire che non si tratta neanche di aumenti di poco conto. Ebbene sì, avete capito benissimo, si tratta di una vera e propria sassata lanciata dalle Compagnie assicurative. Fatte queste premesse, scopriamo insieme a cosa si andrà incontro.

Nuovo aumenti RC Auto in provincia di Lucca

La notizia dei nuovi aumenti ha praticamente gettato nello sconforto più totale la stragrande maggioranza dei cittadini. Pensate che si parla di un aumento del 10,2% rispetto ai sei mesi precedenti. Per farvi un’idea di quanto sta avvenendo, dovete sapere che la media dei costi delle coperture assicurative alla fine dello scorso anno era di 677,14 euro. Facendo un rapido calcolo, si ha contezza di quanto saranno gli aumenti appena annunciati.

Attenzione, però, perché non parliamo di aumenti per sinistri con colpa avvenuti nell’anno solare precedente. Per questi ultimi, infatti, gli aumenti sono differenti e, ovviamente, dovranno essere sommati a quelli generali di cui vi abbiamo parlato. Pensate che la media regionale dei rincari per sinistri si attesta al 2,34%. Per fortuna la provincia di Luca non ne detiene il primato. Questo, infatti, spetta alla provincia di Prato, ma non su base regionale, bensì su base statale. La provincia di Lucca, in questo caso, è il fanalino di coda, insieme a Firenze, con solo il 2%.