Ultim’ora: ABOLITE le spese condominiali | “Dal 15 maggio è fatto divieto assoluto addebitarle”: è finita un’era

Veramente sono state abolite le spese condominiali per questa categoria di cittadini ai quali rappresenta un divieto addebitargliele?

Vivere in condominio ha dei pro e dei contro come per tutte le cose, se da una parte le spese si riescono ad ammortizzare tra tutti i condomini, rendendo quindi più facile al singolo, partecipare alla manutenzione dell’immobile, rispetto a chi vive in una casa indipendente con a carico il 100% delle spese, dall’altra, non è sempre facile rispettare tutte le regole.

Il regolamento condominiale per esempio, impone determinate direttive da rispettare per poter vivere in armonia con gli altri condomini, che non sempre vengono rispettate, generando così litigi tra vicini. D’altronde ricordiamoci sempre che la propria libertà non dovrebbe mai limitare la libertà di un altro.

Oltre a questo delicato punto, c’è anche la questione spese condominiali, non sempre approvate da tutti. Ad agitare la rete c’è quella notizia che alcune categorie di cittadini potrebbero non doverle più pagare, ma sarà veramente così?

Le spese condominiali da sostenere

Nella maggior parte dei casi, la figura dell’amministratore è sempre molto presente nei condomini, il quale con i suoi operati, cerca di mantenere il bilancio del condominio in attivo. Tutti dovranno pagare le varie spese che gli vengono imposte, differenti in base alla metratura del proprio appartamento e soprattutto differenti per chi è proprietario e chi affittuario.

Ci sono spese alle quali però il condomino può rifiutarsi di pagare, pur approvata dalla maggioranza. In base al caso, l’amministratore può scegliere il da farsi, per esempio in caso di acquisto di un nuovo ascensore, chi non è d’accordo e non vuole pagare, non potrà utilizzarla, non ricevendo quindi la chiave per poterlo utilizzare.

Chi è esonerato dalle spese condominiali

In base a quanto letto finora, veramente quindi, c’è qualcuno che potrebbe essere esonerato dalle spese condominiali, diventando quindi un divieto assoluto attribuirgliele? La risposta è NI. Come riportano da money.it, tutti quanti devono pagare le spese, a prescindere che siate proprietari di casa o affittuari, ognuno avrà la propria fetta da pagare se non vuole incorrere in problemi legali, in quanto il condominio e l’amministratore potrebbero decidere di recarsi da chi di dovere per risolvere la problematica del mancato pagamento.

In tutto ciò, molti si sono chiesti se le persone invalide possono essere esonerati dal pagamento delle spese e la risposta è no, mentre, se deciso dalla maggioranza durante le riunioni condominiali, la persona invalida potrebbe ottenere delle agevolazioni specifiche, per esempio un esonero al pagamento del mantenimento delle aree comuni se per esempio non raggiungibili da questo per via delle barriere architettoniche presenti. Capita raramente però che siano previsti esoneri per le persone invalide, piuttosto è più facile che il condominio provveda all’abbattimento di queste barriere, rendendo accessibile a tutti queste aree, com’è giusto che sia. Questo discorso resta a oggi molto delicato, in quanto, non sempre si riesce a trovare un punto comune che accontenti tutti.