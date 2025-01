Riunione ai vertici per i lavori della statale 12 del Brennero | Date e chiusure dovute al cantiere

Avvenuto un incontro in Prefettura per limare gli ultimi dettagli sui lavori della SS12 - Pexels - Lagazzettadelserchio.it

Si è appena tenuta una riunione al vertice avente come oggetto la SS 12 del Brennero. Ecco orari e date di chiusura.

Nell’ultimo periodo non si è fatto altro che parlare dei lavori che interesseranno la Strada Statale 12 del Brennero di qui a breve.

Si tratta di lavori necessari per la sicurezza della viabilità e, di conseguenza, di tutti i cittadini che la percorrono ogni giorno.

Ovviamente, non mancheranno i disagi per questi ultimi dovuti alle chiusure stradali che saranno, purtroppo, inevitabili.

Proprio per trattare e discutere di questi temi, si è tenuto un vertice in Prefettura in cui sono stati decisi anche i giorni e gli orari di chiusura.

SS12: Summit in Prefettura a Lucca

Il 22 gennaio si è tenuto in Prefettura a Lucca un summit riguardante i prossimi lavori che interesseranno la Statale 12 dell’Abetone e del Brennero. Al vertice, oltre il Prefetto, Giusi Scaduto, i Sindaci, compreso quello di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, hanno partecipato anche Anas ed un rappresentante dei commercianti di Chifenti.

Oggetto della riunione è stato il tratto di strada tra Ponte del Diavolo e Chifenti, di circa 250 metri. Si tratta di lavori di massima urgenza, non procrastinabili e che hanno come obiettivo principale la messa in sicurezza di questo tratto di strada e, ovviamente, la sicurezza di tutti coloro che ne fruiscono ogni giorno. Scopriamo ciò che è stato deciso.

Lavori sulla SS12: tutte le decisioni a partire dalla chiusure previste

Sul tratto della SS12, tra Ponte del Diavolo e Chifenti, è prevista la realizzazione di 800 micropali che andranno a garantire maggiore stabilità. Gli operai lavoreranno per ben 12 ore al giorno che saranno spalmate su 3 turni. Nn si lavorerà di notte, ma c’é la possibilità che i lavori continuino anche durante i fine settimana. In questo modo, si pensa si possano accorciare i tempi per la chiusura di questi primi lavori. La durata prevista è di circa 90 giorni e, ovviamente, il tratto di strada interessato sarà completamente chiuso al traffico veicolar a partire dal prossimo 18 febbraio.

Di sicuro, questi lavori dovranno terminare prima dell’estate, quando gli stessi si sposteranno nel Serchio per costruire la scogliera di protezione. Prima dell’inizio dei lavori sarà riaperto al traffico il bivio di Corsagna che risulterà fondamentale. Pertanto, sindaci e Prefetto, hanno chiesto ad Anas di ripristinare il manto stradale di Corsagna che sarà percorso da un numero maggiore di veicoli per tutto il periodo. Inoltre, sono previsti dei ristori e la sospensione della Tari per tutte quelle attività commerciali che risentiranno delle chiusure stradali previste. Durante i lavori, passeranno soltanto i mezzi di soccorso e sarà previsto il senso unico alternato al passaggio del prossimo Giro d’Italia.