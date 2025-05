Questa è la più grande trappola di Poste Italiane: se non lo dichiari ti suona la Finanza a casa | Multa ovvia al 100%

Presta molta attenzione a fare questa dichiarazione: senza di essa ti arriva una multa al 100%. E’ la più grande trappola di Poste Italiane.

La dichiarazione dei redditi è un adempimento fiscale obbligatorio per cittadini e imprese che consente di comunicare al Fisco i redditi percepiti nell’anno precedente. In Italia, può essere presentata tramite il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche, a seconda della situazione del contribuente.

La scadenza per la presentazione varia ogni anno, ma è solita arrivare sempre in determinati mesi. È possibile presentare la dichiarazione autonomamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, oppure con l’assistenza di CAF, commercialisti o altri intermediari che sono abilitati a tali operazioni. La cosa fondamentale dunque è che tutto sia dichiarato.

Nello specifico c’è una cosa che è fondamentale venga riportata durante la dichiarazione, e la sua assenza rischia di far beccare una multa davvero pesantissima a colui che ha questa dimenticanza. Nello specifico si tratta di un prodotto di Poste Italiane, che è diventato quasi una trappola per i cittadini, che fa sguazzare la Guardia di Finanza. Vediamo però più nello specifico di cosa si tratta nelle prossime righe.

Se non dichiari questa cosa rischi una multa enorme: ecco di cosa stiamo parlando

E’ ovvio e non è nemmeno necessario specificare che i vari conti e le giacenze di denaro vanno emesse nella dichiarazione dei redditi per far sì che sia tutto in regola.

Lo stesso però vale per quanto riguarda i conti deposito, i libretti di risparmio o i conti corrente che sono detenuti non in Italia ma all’estero. Questi infatti devono essere dichiarati nel modello 730 o nel modello Redditi. Ma cosa accadrebbe se questi non venissero inseriti? Semplice, arriverebbe una sanzione davvero molto pesante dal punto di vista economico.

Una multa pesantissima per chi non dichiara queste cose

Coloro che non dichiarano i conti corrente e le varie giacenze di denaro possedute al di fuori dall’Italia, il rischio è di incappare in una multa piuttosto pesante.

Questa ammonterebbe a ben 250 euro. Una somma non da poco dunque, che per evitare di sborsare basterà presentare e compilare nel migliore dei modi il modello 730 con la conseguente dichiarazione dei redditi.