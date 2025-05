Castelnuovo di Garfagnana: partono lunedì 5 maggio i lavori in via Vittorio Emanuele | Possibili disagi per modifica alla viabilità

Importanti lavori di restyling nel centro storico di Castelnuovo, per affrontare al meglio la stagione estiva in arrivo.

A partire da lunedì 5 maggio 2025, Piazza Umberto I a Castelnuovo di Garfagnana sarà chiusa al traffico per oltre un mese. L’intervento di riqualificazione interesserà anche via Vittorio Emanuele, via Farini e via Garibaldi, con l’obiettivo di rendere il centro storico più accogliente per residenti e turisti.

Il sindaco Andrea Tagliasacchi sottolinea che l’obiettivo primario è avere una piazza più bella e vivibile per la stagione estiva.

I lavori comprenderanno la sostituzione dei sanpietrini in piazza Umberto I, il rifacimento della pavimentazione in via Farini e interventi sui sottoservizi in via Vittorio Emanuele. Sarà garantito il passaggio pedonale su entrambi i lati della piazza, mentre in via Vittorio Emanuele sarà consentito il parcheggio lungo gli stalli e il doppio senso di circolazione fino all’altezza della farmacia.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, tutto rimarrà invariato ad eccezione della pizzeria La Barchetta, la quale dovrà conferire i propri rifiuti al punto di raccolta in via Vittorio Emanuele.

La riqualificazione del centro storico

Nonostante alcuni giorni di pioggia che hanno rallentato i lavori, il sindaco esprime soddisfazione per l’andamento del cantiere e ringrazia commercianti, tecnici e operai per la collaborazione. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Confcommercio, ha lavorato per limitare i disagi alle attività commerciali, garantendo l’accesso e concordando le chiusure necessarie.

Questa iniziativa rientra in un progetto più ampio di riqualificazione delle aree centrali, volto a valorizzare il patrimonio storico e a migliorare la qualità della vita urbana. La chiusura temporanea della piazza rappresenta un passo importante verso la realizzazione di uno spazio pubblico più funzionale e attrattivo.

Il turismo a Castelnuovo

Negli ultimi anni, il turismo a Castelnuovo di Garfagnana ha mostrato segnali di crescita, sebbene con alcune fluttuazioni.

Nel 2024, l’Infopoint di piazza Umberto ha registrato circa 400 visitatori, segnando un calo del 30% rispetto all’anno precedente. Ciononostante, nell’ultimo decennio, è innegabile un trend positivo, soprattutto del cosiddetto “turismo lento” e sostenibile. In questo contesto, la riqualificazione del centro rappresenta un investimento strategico per attrarre visitatori e migliorare l’esperienza turistica complessiva.