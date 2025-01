Truffe Anziani: vertice tra Carabinieri e Regione per la tutela dei cittadini

Sono aumentate le truffe alle persone anziane e si è tenuto un vertice tra i Carabinieri e la Regione per tutelare maggiormente i cittadini.

Le truffe sono all’ordine del giorno su tutto il territorio nazionale e bisognerebbe tenere gli occhi aperti giorno e notte.

Possono capitare dovunque ed in qualsiasi istante della giornata. Pensiamo, ad esempio, agli sportelli Bancomat su tutti.

Tuttavia, c’è da dire che possono accadere anche alla porta di ingresso delle abitazioni.

I bersagli più gettonati, ovviamente, sono le persone anziane, quelle più fragili. Ecco che la Regione ed i Carabinieri hanno voluto un vertice per tutelarli maggiormente.

Un vertice tra il Comando dei Carabinieri e la Regione Toscana

Le truffe, come già specificato in precedenza, sono all’ordine del giorno e sono in forte aumento. Per non parlare, poi, di quelle perpetrate ai danni delle persone anziane. Ormai, sono i bersagli favoriti da questi criminali subdoli e senza scrupoli che mettono a repentaglio la sicurezza di questi soggetti fragili. Per questo motivo si è tenuto un vertice riguardante la loro tutela.

Vi hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed il Comandante della Legione Carabinieri Toscana, il Generale di divisioni Lorenzo Falferi. In quella sede è stato anche sottoscritto un protocollo di intesa per farsi che venga tutelata la sicurezza di tutti i cittadini, in particolar modo di tutti i soggetti fragili e che vivono da soli.

Carabinieri e Regione a supporto dei cittadini toscani

L’intento del protocollo di intesa appena firmato tra Regione e carabinieri è quello di mettere in guardia tutti i cittadini, soprattutto gli anziani, da tutte quelle truffe che vengono messe in atto ogni giorno da criminali che hanno come unico obiettivo quello di arricchirsi ai danni di tutti. Verrà avviata una forte campagna di informazione e sensibilizzazione attraverso l’ausilio di volantini e brochure che verranno distribuiti su tutto il territorio regionale e condivisi sulle varie piattaforme social. Inoltre, ci sarà una massiccia campagna pubblicitaria.

Le emittenti locali saranno le protagoniste assolute di quest’ultima. Soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti in causa dopo la sigla dell’accordo. Sotto osservazione sono soprattutto le truffe che vedono proprio i Carabinieri come protagonisti inconsapevoli. Sono stati tanti gli anziani truffati da finti appartenenti all’Arma nell’ultimo periodo. Il protocollo di Intesa è valido per un anno, ma, in maniera tacita, verrà prorogato per almeno ulteriori due anni. Ovviamente, non si esclude che l’accordo possa avere una durata maggiore.