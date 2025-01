Garfagnana: al via i lavori per la rotonda a Borgo a Mozzano | Arriva l’approvazione della provincia di Lucca

Finalmente partono i lavori per la rotonda a Borgo a Mozzano. Una grande opportunità per la Garfagnana: la Provincia di Lucca ha approvato.

A Borgo a Mozzano, il piccolo Comune della Garfagnana attraversato dalle acque del fiume Serchio, si respira aria di novità.

Il Sindaco Patrizio Andreuccetti è entusiasta di quanto accaduto proprio nelle scorse ore e che darà nuova linfa vitale al territorio.

Non sarà solo il territorio borghigiano a beneficiarne, bensì saranno tutti i cittadini della Valle e della Garfagnana.

Si tratta di un’opera gigantesca che andrà a migliorare quella che è la viabilità sia in entrata che in uscita di Borgo a Mozzano.

La Provincia di Lucca ha detto sì

Non si attendeva altro dalla Provincia di Lucca e, finalmente, dopo un po’ di tempo di attesa ansiosa, è arrivo il suo consenso. La Provincia ha deciso che si può procedere alla realizzazione di questi importanti lavori che andranno a migliorare la viabilità e, soprattutto, anche la sicurezza di tutti i cittadini, automobilisti, ciclisti o pedoni che essi siano.

Si tratta di un progetto importante che è stato il cavallo di battaglia, durante la scorsa campagna elettorale, proprio dell’attuale Sindaco di Borgo a Mozzano e che si prefigge fare da apripista anche ad un secondo intervento di riqualificazione e che insisterà sul collegamento di Borgo ad Anchiano attraverso la realizzazione di un nuovo ponte sul Serchio. Scopriamo i dettagli di questo nuovo progetto.

Una nuova rotatoria, illuminazione e marciapiedi: viabilità stravolta e maggiore sicurezza

La Provincia di Lucca ha finalmente approvato quello che è il progetto che il Comune di Borgo a Mozzano aveva presentato un po’ di tempo fa. Tale progetto, da ben 700 mila euro, prevede una grande rotatoria che andrà a collegare il capoluogo di Borgo a Mozzano. Al momento si tratta di un progetto preliminare che, nel 2025, diventerà esecutivo. Si prevede che i lavori inizino entro il 2027. Scopriamo cosa prevede nel dettaglio.

Innanzitutto, al centro del progetto c’é una grande rotatoria che andrà a sostituire un incrocio altamente pericoloso e non regolamentato da alcun semaforo. Inoltre, si prevede la realizzazioni di marciapiedi che, al momento, sono totalmente inesistenti. Spazio anche per un nuovo impianto di illuminazione che andrà a sostituire quello esistente e, ormai, non più funzionale alle esigenze dei tempi moderni. Insomma, si tratta di lavori necessari, propedeutici e che garantiranno maggiore sicurezza a tutti i cittadini della Garfagnana, in attesa del ponte che andrà a collegare Borgo ed Anchiano.