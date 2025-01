Pasta Conad, ti fregano da sempre: costa una miseria ma la produce proprio lui | Il re del grano italiano

Ma voi lo sapete chi produce la pasta Conad? Costa pochissimo ma a produrla è il re del grano italiano.

Oggi giorno i cittadini hanno svariate frecce al proprio arco quando si tratta di fare la spesa e risparmiare. Quando parliamo con i nostri nonni, ci raccontano di quel negozietto di fiducia dove andavano sempre da giovani o di quell’unico commerciante in paese che riusciva a sistemare tra le sue corsi, praticamente di tutto e di più.

Ebbene, quando si ha poca scelta è normale che ci si deve accontentare di quello che si trova e soprattutto del prezzo che viene proposto. Oggi giorno invece di possibilità ne abbiamo molteplici, in quanto siamo circondati da supermercati e discount che mettono a disposizione dei loro clienti fedeli, moltissime offerte, come raccontano i loro volantini.

Il bello di tutto questo è che non bisogna per forza acquistare soltanto i prodotti di marca per ottenere qualità. Quando scoprirete chi è il produttore della pasta Conad per esempio, resterete senza parole. È il re del grano italiano e voi la pagate pochissimo.

I prodotti da mettere nel carrello

Visto che stiamo parlando del Conad, abbiamo deciso di farvi un regalo, andando a verificare per voi se il loro nuovo volantino attualmente in corso, potesse contenere delle offerte da prendere in considerazione. Come immaginavamo non c’è soltanto un prodotto da mettere nel carrello, ma sono moltissimi quelli che meritano un occhio di riguardo.

Per farvi qualche esempio, il detersivo liquido Coccolino a 5 euro anziché 9,99 euro è già di per sé un affare, se non fosse seguito anche dal minestrone ricco della Bonduelle a 2 euro anziché 3,49 euro, oppure il mascarpone Santa Lucia Galbani a 3 euro anziché 4,72 euro, le barrette della Fitness a 2 euro anziché 3,21 euro e molto altro ancora.

Chi produce la pasta Conad

Voi lo sapete chi produce la pasta Conad in realtà? È considerato il re del grano italiano, e voi ogni pacco lo pagate pochissimo. Stiamo parlando dei produttori della Rummo e della La Molisana. Questo per farvi capire quanto in realtà anche i prodotti sottomarca, meritano di essere assaggiati, perché sono molti i supermercati e discount che vendono articoli del proprio brand, prodotti da chi si occupa anche dei noti marchi.

Non solo la pasta del Conad è così prestigiosa, sono molteplici i prodotti che potremmo elencarvi, come per esempio: l’olio d’oliva Conad prodotto da Farchioni, l’hamburger di prosciutto cotto Conad prodotti da Casa Modena, la vaschetta gelato Conad prodotto da Sammontana, il latte fresco Conad prodotto da Granarolo e molti altri ancora, come rivelano da ultimoprezzo.com.