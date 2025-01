Questo è il test visivo usato nei manicomi: “riesci a vedere l’animale?” | Ti spedivano diretto in isolamento

Veramente questo test visivo lo usavano nei manicomi in passato per testare la propria integrità psicologica?

I test visivi sono uno strumento molto utilizzato dai lettori per testare le proprie abilità visive, cercando di trovare l’intruso o scrutare le differenze e ancora per vedere quella doppia immagine che non sempre viene vista.

Sembrerà una sciocchezza eppure non sempre il nostro cervello riuscirà a vedere una particolare figura immediatamente. Ci vuole un po’ e soprattutto bisogna allenare il proprio spirito di osservazione, per trovare immediatamente quel soggetto nascosto nello sfondo complessivo.

Oggi vogliamo portare alla vostra attenzione questo test visivo, che per molti era uno di quelli che utilizzavano in passato nei manicomi per testare la propria mente. A ogni modo, oggi se l’animale non lo vedete, non finirete in isolamento, tranquilli.

I test visivi sono sempre stati molto utilizzati

I test visivi che vi sottoponiamo con frequenza per farvi passare qualche minuto di relax, sono a livello goliardico e ovviamente non hanno nessuna valenza scientifica. Badate bene però che nel corso degli anni, ci sono parecchi test che vengono utilizzati dagli esperti, per captare più informazioni possibili dal soggetto che si trovano davanti.

Non soltanto gli psicologi con le Macchie di Rorschach, ma anche per esempio i neuropsicologi per verificare i danni di un paziente dopo essere stato colpito da ictus e così via. Insomma non soltanto la scienza, ma anche la medicina li utilizza. Quelli simpatici poi che trovate nei vari giornali o app, servono anche per migliorare il vostro spirito di osservazione, aiutandovi anche a essere più veloci ad affrontare quei test di logica che spesso presentano ai colloqui di lavoro.

Quale animale è presente in questa immagine

Dopo aver capito quanto i test visivi in realtà vanno ben oltre la semplice attività ludica, oggi vogliamo sottoporvi un quiz che per molti era simile a quelli che usavano nei manicomi con i loro pazienti. Noi ovviamente non possiamo sapere se questa idea generale che si legge sui social sia vera o meno e come vi dicevamo se non doveste risolvere questa prova, state tranquilli non vi manderemo in isolamento.

Detto ciò, dovete osservare questa immagine con attenzione, all’inizio vedrete soltanto delle macchie scure e chiare ma se la guardate meglio, dovreste vedere il volto di una simpatica mucca che vi fissa. L’avete vista? Non tutti ci riescono al primo colpo, ma a forza di guardare la vedrete, non vi preoccupate, alla fine ci riescono tutti.