Pasta Eurospin, scoperto l’inganno dopo 20 anni: non è un caso che costa una miseria | Ecco cosa c’è dentro

I clienti l’hanno sempre preferita ad altri marchi senza immaginare chi ci fosse dietro. Ora le maschere sono cadute: avrà sempre successo?

L’Italia, ormai da sempre è il Paese della grande cultura e non solo. Infatti, i turisti di tutto il mondo restano sempre e comunque affascinati dalla cucina che da nord a sud convince veramente tutti.

Che si tratti di dolci, pizza, delizie di ogni tipo, al primo posto sembra che a sbaragliare la concorrenza sia la pasta.

Sono in molte le classifiche a testimoniare e confermare che proprio il primo piatto italiano è il più amato al mondo.

Ora come ora, non dovremmo però considerare la pasta solo quella che vediamo nei ristoranti gourmet, in monoporzione dove si dà molta più importanza alla cura dell’immagine che alla quantità. Infatti, andando in una vecchia e cara trattoria, i piatti di pasta sono sempre abbondanti, gustosi e variegati.

La pasta, amore e delizia

In Italia, tra i discount più amati vi è sicuramente Eurospin. Proprio qui, i clienti hanno la possibilità di acquistare diverse tipologie di pasta, tra quella che si trova comodamente negli scaffali a quella fresca in frigo.

Non bisogna cadere nell’errore di pensare che recarsi in un supermercato a prezzi bassi, voglia significare qualità scarsa. Anzi, sarebbe opportuno confermare che proprio in questi discount come Eurospin che abbiamo poc’anzi menzionato ed altre catene importanti in Italia, dietro a marchi sconosciuti si nascondono veri colossi del mondo culinario.

Pasta Eurospin, scoperto l’inganno dopo 20 anni: ecco chi la produce

Infatti, se volessimo perdere più del tempo dovuto all’interno di uno di questi supermercati, potremmo leggere attentamente dietro l’etichetta di ogni alimento dove viene prodotto e da chi. Basta una piccola ricerca su internet e il gioco è fatto. Si scoprono quindi che ci sono davvero grandi produttori alle spalle di marchi che possono sembrare piuttosto ignoti. Ma allora una delle domande che potrebbe sorgere spontanee è la seguente: come mai i prezzi sono più bassi rispetto a quelli che troviamo in altri supermercati? La risposta viene da sé ed è molto semplice. Basti pensare, infatti, che non ci sono spese legate alla pubblicità e al marketing e quindi, in questo caso, si può tranquillamente prendere la stessa pasta sotto un marchio diverso in un discount.

Non tutti sanno, ad esempio, che la pasta Tre Mulini viene prodotta nello stesso stabilimento della pasta Agnesi. Questa è la prova è dimostrazione che quindi se organizzata in maniera meticolosa e attenta, la spesa per le famiglie italiane può rivelarsi estremamente qualitativa se essi controllano questi dettagli non di poco conto.