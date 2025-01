Piano Lavoro 2025: oltre 20.000 assunzioni previste nella Toscana Nord Ovest

Il primo trimestre del 2025 vedrà numerosissime assunzioni in Toscana - Pexels - LaGazzettadelSerchio.it

Ottime notizie per la zona Nord Ovest della Regione Toscana: enorme Piano per il Lavoro. Previste ben 20 mila assunzioni nel 2025.

Chi è alla ricerca di lavoro non può fare altro che esultare in questo periodo: sia chi lo fa per la prima volta, sia chi ha necessità di trovarne uno nuovo.

Il trend nazionale è positivo e lo è anche quello della Regione Toscana, in particolar modo la zona Nord Ovest della stessa.

Il 2025 si apre sulla scia dell’anno che lo ha preceduto e, in Italia, sono previsti tanti Bandi di Concorso e molte procedure selettive.

In Toscana sarà lo stesso, anzi, potremmo dire che le occasioni saranno maggiori, poiché il numero di assunzioni previste è pari a quello italiano.

Maxi Piano di Lavoro 2025 in Toscana: previste 20000 assunzioni

Sono tante le occasioni di lavoro in diversi settori. Prima di scoprirle, però, è bene fare alcune precisazioni in merito. Nonostante, infatti, ci sia un’enorme volume di offerta, purtroppo, la domanda risulta essere ancora molto bassa per diverse ragioni. Pensiamo, ad esempio, ai requisiti specifici richiesti che non sono posseduti da tutti i potenziali candidati alle offerte di lavoro. Addirittura, ci sono settori che vedono un calo nelle assunzioni.

Pensiamo, ad esempio, al settore manifatturiero o a quello edilizio. Ci sono aziende che, purtroppo, non riescono a trovare operai qualificati da poter assumere nel proprio organico. Si tratta di un trend fornito dai dati di un’analisi messa su dall’Istituto Informativo Excelsior, sulla base di un’indagine nazionale di Unioncamere e Ministero del Lavoro e che fa riferimento, nel caso specifico, alle analisi condotte dall’Istituto Studi e Ricerche – ISR e dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

Nonostante i dati contrastanti, ci saranno ben 23 mila assunzioni nel primo trimestre

Dopo aver fatto un quadro generale di ciò che è previsto e della situazione che interessa le province di Massa-Carrara, Pisa e Lucca, possiamo dire, però, che questo trend quasi negativo, in quel di Lucca risultano essere in controtendenza. Ebbene sì, dovete sapere che, su 23 mila assunzioni previste, ben 10200 avverranno proprio in questa provincia. Insomma, si tratta di un dato confortante.

La domanda, però, sorge spontanea: se il settore manifatturiero e quello edilizio non riescono ad assumere nuovo organico, quali settori faranno da traino? La risposta è molto semplice e viene fornita da Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Il turismo ed il settore servizi alla persona riusciranno a decollare, creando nuovi posti di lavoro sin da subito. Per il resto delle aziende, la Camera di Commercio prevede interventi risolutivi che saranno in grado di formare nuove generazioni qualificate di lavoratori.