Borgo a Mozzano: disagi per la chiusura della SS12 | Il Sindaco Andreuccetti: “6 milioni di euro di investimento per il Brennero”

Numerosi disagi per la chiusura della SS12. Interviene il Sindaco di Borgo a Mozzano: ci saranno lavori per 6 milioni di euro.

Gli automobilisti che, quotidianamente, percorrono la Strada Statale dell’Abetone e del Brennero dovranno far fronte a numerosi disagi.

Ebbene sì, perché sono previsti dei lavori che, stando a quanto riferito proprio nelle ultimissime ore, non sono più rimandali.

Ne va della sicurezza di tutti coloro che percorrono quella strada e, pertanto, c’é un sacrificio da fare e da mettere, quindi, in conto.

A proposito di ciò, è intervenuto anche il Sindaco di Borgo a Mozzano, Andreuccetti, a chiarire la situazione che si è venuta a creare.

Lavori sulla SS12: indispensabili e non rinviabili per il Sindaco Andreuccetti

L’annuncio della chiusura al traffico della Statale SS12 dell’Abetone e del Brennero, che, ricordiamolo, collega la provincia di Pisa con il confine con l’Austria, precisamente al Passo del Brennero, è arrivata proprio in queste ultime ore. La strada, infatti, sarà interessata da lavori importantissimi, necessari e, soprattutto, che non possono più essere rimandati.

Insomma, si tratta di opere urgenti per garantire la sicurezza di tutti coloro che ogni giorno devono percorrere quella strada. Lo scorso 15 gennaio, poi, è avvenuto anche un incontro tra il Sindaco di Borgo a Mozzano, l’ANAS e, ovviamente, l’azienda incaricata dello svolgimento dei lavori sulla Statele. A margine di questo incontro, è intervenuto proprio Patrizio Andreuccetti che ha spiegato quel che succederà nei prossimi giorni.

SS12: i dettagli dei lavori

Durante la riunione avvenuta il 15 gennaio, sono stati resi noti i lavori che verranno svolti sulla SS12. Subito dopo, il Sindaco Andreuccetti ha spiegato a tutti quel che accadrà a breve, anzi, a brevissimo. Innanzitutto, ha parlato di lavori necessari, per i quali sono stati stanziati ben 6 milioni di euro. Poi, ha voluto informare tutti che i semafori installati per permettere lo svolgimento dei lavori sotto Corsagna verranno tolti il prossimo 8 febbraio. Quindi, entro quella data, la viabilità, in quel tratto verrà completamente ripristinata.

La settimana successiva verrà avviato il cantiere tra il Ponte del Diavolo e Chifenti in modo da permettere l’inizio dei lavori su quel tratto entro e non oltre il 18 febbraio 2025. Questi avverranno in due fasi da 90 giorni ciascuna. La prima vedrà la chiusura al traffico totale. La seconda fase, invece, prevede il senso unico alternato e, ovviamente, verranno installati dei semafori per regolamentare il traffico veicolare. Ha chiuso, poi, sostenendo che l’Amministrazione sa che ci potranno essere ripercussioni negative sul traffico ed anche per i commercianti. Nel primo caso si sta studiando una soluzione valida con la Prefettura, mentre nel secondo caso, questi saranno agevolati circa il pagamento TARI.