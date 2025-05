38 anni: è arrivata la Micropensione dell’Inps | Svolta epocale ratificata nella notte: cominci prestissimo a goderti la vita

Veramente l’INPS ha approvato quella che è stata definita come “micropensione”, grazie alla quale dopo 38 anni puoi goderti la pensione e il meritato riposo?

Non sarebbe bello poter andare in pensione prima del previsto, godendosi la vita quando si è ancora giovani, piuttosto che a quando si deve usare il bastone? Ebbene, con le nuove riforme della pensione italiana, sempre in aggiornamento, pare che questo traguardo sia sempre più lontano.

Per questo molti cittadini come hanno saputo di quella che è stata definita “micropensione”, hanno iniziato a spulciare tra le varie pagine in rete, per saperne di più. Anche perché sappiamo bene che i modi per andare in pensione anticipata, qui da noi, hanno requisiti molto stringenti.

Ve lo spieghiamo noi quindi, qual è il requisito che serve per poterla ottenere? Se siete tra i fortunati, dopo 38 anni, potrete godervi questo traguardo ancora in giovane età.

L’opportunità pensionistica approvata dall’INPS

Sono molti i lavoratori che cercano una modalità per uscire dal mondo del lavoro prima del previsto, anche perché come dicevamo, l’età pensionabile sembra essere sempre più lontana. Soprattutto per i giovani che iniziano adesso a lavorare. Tra le varie riforme previdenziali adibite a rendere più flessibile l’uscita anticipata dal mondo del lavoro, come sappiamo bene, ci sono Opzione Donna, l’Ape Sociale e così via.

Ma ognuna di esse ha dei requisiti minimi molto precisi per poterne usufruire e non sempre attuabile nella maggior parte dei cittadini. Non stupisce quindi che l’attenzione sia tutta puntata su quella che è stata definita come “micropensione”, ma è importante capire immediatamente il quadro normativo generale per poterci accedere e non lasciarsela scappare. Proseguite nella lettura e capirete.

Cos’è la micropensione

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, voi lo sapete cos’è la “micropensione” dell’INPS e perché, se avete un requisito specifico, potrete andare in pensione dopo 38 anni? Ebbene, come riportano da bitontotv.it, questa novità riguarda i lavoratori che hanno versato contributi sia in Italia che in Albania. Con l’entrata in vigore dell’accordo bilaterale, chi ha accumulato 38 anni e 4 mesi di contributi, potrà accedere alla pensione anticipata albanese, i cui tempi sono ridotti rispetto a quelli della legge Fornero.

Con questa svolta, è possibile accumulare i periodi di contributi e ottenere così la pensione più vantaggiosa tra i due Paesi. Nel caso rientraste in questa particolare casistica, vi conviene parlare con gli operatori del Caf, i quali sapranno darvi tutte le indicazioni del caso.