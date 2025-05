Ufficiale: nel 2025 pagheremo anche l’IMU STRAORDINARIA | Secondo importo di 202€: saldo entro il 31 dicembre

Cosa vuol dire che nel 2025 si pagherà una sorta di IMU straordinaria di oltre 200 euro? Facciamo chiarezza.

L’IMU, l’Imposta Municipale Propria è quel tributo istituito dal governo Monti, in quella che è stata definita come manovra Salva-Italia 2011 e si paga a livello comunale da tutti i possessori di determinati beni immobiliari.

È entrata in vigore nel 2012 e fino al 2013 era valida anche per l’abitazione principale, anche se poi in seguito è stata debellata per questa proprietà, tranne per quelle che rientrano nelle categorie catastali considerate di lusso.

Il versamento dell’IMU quindi è dovuta da tutti coloro che possiedono: fabbricati diversi dall’abitazione che non è principale; le abitazioni principali considerate signorili, quindi quelle che appartengono alle categorie catastali A/1, A8 e A/9; le aree fabbricabili e i terreni agricoli.

Come mai quindi si parla di IMU straordinaria nel 2025 di oltre 200 euro da saldare entro l’anno? Facciamo chiarezza in merito.

Come e quando si paga l’IMU

In condizioni normali quindi, l’IMU si paga attraverso il Modello F24, da versare in due rate pari al 50% oppure in un’unica soluzione, pari quindi al 100%. La cifra varia in base alle disposizioni comunali e al tipo di immobile, a prescindere però dal totale, chi deve pagarla dovrà versare la prima rata (versamento dell’acconto) entro il 16 giugno e la seconda (versamento del saldo) entro il 16 dicembre.

Chi decide di pagarla in un’unica rata, sappiate che questa tassa dovrà essere pagata entro il 16 giugno. In merito all’aliquota applicata, sappiamo che sugli immobili diversi dall’abitazione principale, corrisponde all’8,6 per mille, mentre per le abitazioni principali non esenti sarà del 5 per mille.

Cos’è l’IMU straordinaria

Dopo aver fatto un sunto di tutte le informazioni già conosciute in merito a questo tributo obbligatorio, cerchiamo di rispondere all’argomento di apertura. Cosa vuol dire quindi che è stata introdotta l’IMU straordinaria? Ebbene, quell’aumento a cui si riferiscono in rete, riguarda quei 200 euro ciascuna per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale che un cittadino deve versare in aggiunta alla cifra prevista dell’IMU, se dovuta, quando acquista un immobile.

Per non parlare poi di tutte le altre somme dovute, come possiamo leggere da money.it, come per esempio la parcella del notaio che oscilla dai 1500 euro ai 3000 euro alla cui cifra andrà aggiunta l’IVA al 22%. Per questo motivo, prima di acquistare un immobile, fareste meglio a informarvi in merito a tutte le cifre dovute, in quanto non si fermano per esempio al solo pagamento del mutuo, soltanto così potrete mettere la giusta cifra da parte, affinché possiate versarla senza problemi.