Ultim’ora: introdotta la “Stella” in busta paga | +350€ sul prossimo bonifico: i lavoratori italiani prendono e portano a casa

Soldi in busta (Fonte: Pexels) - www.lagazzettadelserchio.it

Arriva la “Stella” nella busta paga, che aumenta la paga dei lavoratori di 350 euro. Dal prossimo mese arrivano 350 euro in più per tutti.

Arriva una notizia che fa sorridere tantissimi lavoratori italiani. È in arrivo per loro un aumento della busta paga, pari a ben 350 euro.

Si tratta di una grande novità per loro, che nasce dall’obiettivo di adeguare le retribuzioni al costo della vita e di migliorare il potere d’acquisto.

Sono circa 3 milioni i lavoratori che possono beneficiare di questa cosa, dell’ingresso di quella che si potrebbe definire una “stella”.

Sono lavoratori che avranno il rinnovo del contratto collettivo nazionale che hanno firmato nel mese di marzo dello scorso anno, come indica “money.it”. È per loro che arriva quindi l’aumento.

350 euro in più sullo stipendio

Nello specifico, l’aumento in busta paga arriverà nei mesi di luglio e di novembre 2025. A luglio, verrà erogata un’indennità una tantum che andrà ad aumentare l’importo della quattordicesima mensilità, mentre un secondo aumento è previsto invece per il mese di novembre.

Per il mese di novembre infatti è previsto un secondo incremento dello stipendio, come parte dell’aumento progressivo che viene stabilito dal nuovo contratto, che sarà attuato del tutto entro febbraio 2027, come prosegue “money.it”. Ma ecco chi è che può beneficiare dell’aumento dello stipendio.

3 milioni di lavoratori agevolati dal bonus

L’aumento della busta paga non è qualcosa di cui tutti possono beneficiare. L’agevolazione è infatti riservata ad alcune categorie di lavoratori, ovvero a quelli del settore terziario, i lavoratori impiegati nel commercio, nella distribuzione e nei servizi.

A loro spetta questo bonus di 350 euro lordi. Sono per lo più gli agenti immobiliari, i lavoratori impiegati nella grande distribuzione e gli operatori di vendita a beneficiare della cosa. Tra questi rientrano quindi anche gli acconciatori, gli estetisti e i lavoratori nelle imprese di pulizia, ma anche i commessi nei negozi al dettaglio e nei supermercati. Tutti questi possono approfittare del bonus.