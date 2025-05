Lavatrice, arriva il divieto di accensione a quest’ora: se ti rifiuti ti arriva la ‘multa’ in bolletta | Ci tengono in gabbia come topi

Come mai si parla di divieto di accensione della lavatrice a quest’ora e della conseguente “multa” in bolletta? Facciamo chiarezza in merito.

La lavatrice è uno di quegli elettrodomestici che meriterebbero un monumento in piazza, visto che da quando è entrata nel mercato, ha alleggerito di molto la vita dei cittadini, i quali possono lavare i propri indumenti in casa in totale tranquillità.

Inoltre, rispetto ai metodi del passato, con i vari programmi a disposizione, nonché le alte temperature, si possono igienizzare molti capi, che rilasciano una sicurezza in più, soprattutto in presenza di bambini e persone allergiche.

Eppure, nonostante tutto, da qualche giorno si parla di un divieto di accensione in quest’orario e di una relativa “multa” in bolletta. Ma cosa vorrà dire tutto questo? Veramente abbiamo dei limiti anche per usare la lavatrice?

Come risparmiare in bolletta

Viviamo in un periodo di forti rincari, non soltanto nel comparto bollette, ma in generale, motivo per cui i cittadini, cercano in tutti i modi di risparmiare più che possono, in modo da intaccare il meno possibile il proprio budget familiare.

In merito alla lavatrice, che sappiamo benissimo essere un elettrodomestico tanto utile quanto comunque dispendioso se non usato con parsimonia, volevamo rilasciarvi qualche consiglio per cercare di snellire la vostra bolletta dell’elettricità: se possibile per esempio, evitate il prelavaggio, così come sarebbe opportuno utilizzare la lavatrice soltanto a pieno carico e se possibile, scegliere il programma ECO e ricordatevi di effettuare sempre regolare manutenzione, in modo che il funzionamento sia sempre ottimale.

Guardate l’ora prima di accendere la lavatrice

Oltre a questi consigli di utilizzo per la lavatrice, arriviamo al fulcro del nostro articolo, spiegando il motivo per cui si parla di un’ora e di una “multa” in bolletta. Ebbene, se volete evitare di pagare un aumento considerevole, quasi come se aveste ricevuto una sanzione sull’utilizzo dell’elettricità, cercare di optare per un contratto biorario, grazie al quale potreste ricevere notevoli riduzioni, se accendete questo elettrodomestico in determinati orari serali.

Infatti la soluzione migliore per voi sarebbe proprio quella di accendere la lavatrice nei giorni feriali dopo le 19, poiché si classifica in un orario della seconda fascia, comprensivo quindi tra gli orari 7-8 e 19-23 dal lunedì al venerdì che si classifica come fascia più conveniente. Infatti ARERA ha deciso di istituire delle fasce di costo che sono più convenienti rispetto alle altre. Infine ricordatevi sempre che se tenete sotto controllo l’ora ma avete acquistato una lavatrice di classe energetica non conveniente, questo accorgimento servirà poco.