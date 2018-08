Barga

Barga : fornaci di barga

martedì, 28 agosto 2018, 13:06

Un garfagnino, B. C., 36enne di Castelnuovo di Garfagnana, disoccupato e con precedenti di polizia, e un tunisino, T. T., 34enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, disoccupato, sono stati arrestati dopo uno scambio di droga in un parcheggio a Fornaci di Barga

lunedì, 27 agosto 2018, 10:38

Con una nota il segretario della Lega Mediavalle e Garfagnana, nonché consigliere provinciale, Simone Simonini chiarisce la posizione del movimento sulla possibile realizzazione di un pirogassificatore a Fornaci di Barga

Barga

sabato, 25 agosto 2018, 12:57

di loreno bertolacci

A seguito del disastro di Genova, e su spinta dei nostri lettori, La Gazzetta del Serchio inizia oggi il suo "viaggio" tra i ponti della Valle del Serchio per sensibilizzare sul tema segnalando, fotografando e denunciando eventuali situazioni di pericolosità

Barga

giovedì, 23 agosto 2018, 18:44

Prende il via venerdì 24 agosto la trentesima edizione del Concorso Internazionale di Arrangiamento e Composizione per Orchestra Jazz, elemento caratterizzante del BargaJazz Festival fin dalla sua nascita nel 1986

Barga : fornaci di barga

giovedì, 23 agosto 2018, 09:04

Il movimento per l'ambiente "La Libellula" torna di nuovo a rispondere all'azienda Kme dopo il comunicato rilasciato a seguito dell'accordo per la proroga degli ammortizzatori sociali dei lavoratori in cui si attacca il sindaco di Barga Marco Bonini e il movimento definito, quest'ultimo, di "sedicenti ambientalisti"

Barga : fornaci di barga

martedì, 21 agosto 2018, 18:40

L'azienda Kme, nell'esprimere la propria soddisfazione per l’accordo raggiunto lunedì 20 agosto a Roma per la richiesta di proroga di un anno degli ammortizzatori sociali, accusa ancora una volta il primo cittadino di Barga, Marco Bonini, per aver scelto di schierarsi a priori contrario al piano illustrato dall'azienda

Barga

martedì, 21 agosto 2018, 16:46

In attesa del XXX Concorso di Composizione e Arrangiamento che si terrà al teatro dei Differenti nel fine settimana del 24 e 25 agosto, il BargaJazz Festival si sposta al conservatorio di Santa Elisabetta per due esibizioni di altissimo livello, precedute da una performance all'insegna della libera improvvisazione tra musica e danza

Barga : fornaci di barga

martedì, 21 agosto 2018, 14:16

di loreno bertolacci

Sarebbero già oltre 500 quelli che hanno sottoscritto l’appello “Fuori i Nomi!” che è stato lanciato sull’onda del nostro articolo sugli “Incontri ravvicinati del Terzo tipo”. Al centro dell’appello sta la volontà di fare chiarezza su un episodio oscuro che ha intorbidato la vicenda del pirogassificatore della Kme

Barga

lunedì, 20 agosto 2018, 18:01

Martedì 21 agosto Jazz in tavola a Barga secondo la formula collaudata del "Jazz for dinner": tre piazze del centro storico dove cenare e trascorrere la serata in compagnia, altrettanti gruppi da ascoltare

Barga : fornaci di barga

lunedì, 20 agosto 2018, 15:32

Un altro anno di cassa integrazione straordinaria alla Kme di Fornaci di Barga. E' andata in porto la richiesta presentata questa mattina dall'azienda e dai sindacati al Ministero a Roma. A fare il punto della situazione e degli accordi è il segretario della Uilm area nord Toscana, Giacomo Saisi

