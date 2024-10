Fumo e salute, di questi rischi non ne parla mai nessuno: anche un solo tiro di porta in ospedale | Danni gravissimi

Fumo e salute, purtroppo di questi rischi non si sa nulla oppure basta poco per correre in ospedale.

Il fumo fa male, anzi uccide, così ci ricorda lo Stato, scrivendolo chiaramente su ogni singolo pacchetto che possiamo comperare dal tabaccaio. Tuttavia, da tempo esistono anche dei distributori automatici che lo consentono. Dunque, in linea teorica, chiunque può comperarle e farne una super scorta, il che non è il massimo, visto che è salito in modo vertiginoso il numero di giovani che fumano molto.

Ovvio che, come molti sottolineano sui Social, se vedono fratelli maggiori o genitori, fumare come turchi quando sono a casa, è normale che anche a loro venga la curiosità di prendere in mano una sigaretta, per poi tendere e diventarne schiavi. Altre volte invece iniziano ad avvicinarsi al fumo quando in realtà sono ancora bambini.

Fumare da loro un senso di onnipotenza e li fa sentire più grandi, anche se, sotto sotto, celano molta insicurezza. Inoltre la sigaretta è sociale e ci consente alle volte di avvicinarci a qualcuno, che prima neppure degnava di uno sguardo con al scusa di chiederne una oppure se ci presta l’accendino. Si creano poi compagnie e amori che, vista l’età, si dissolvono presto.

Altre volte mamma e papà non fumano e quindi si accorgono ben prima che il figlio ha iniziato a farlo sentendone l’odore. Smettere di fumare non è facilissimo e, per riuscirci, bisogna esserne in primis convinti al 100% e dobbiamo consultare il nostro medico curante, che ci prescriverà medicinali appositi per smettere. Ciò lo possiamo fare ad ogni età.

Fumo, fa malissimo ad ogni età

Il fumo oggi ancora uccide tantissime persone, visto che è una delle cause più comuni del tumore, non solo a livello polmonare. Può anche provocare invecchiamento precoce e fastidiose problematiche respiratorie. Anche i denti e la loro salute ne risentono, come pure quella dei capelli.

Inoltre, se si è degli, sportivi i risultati, per via della mancanza di fiato, possono notevolmente abbassarsi. Tuttavia, al di là delle conseguenze e rischi che si corrono, pare che ce ne sia un altro che molti non conoscono, perché se ne parla molto poco, ma è assai reale, visto che è successo di recente.

Il rischio quasi sconosciuto

In poche parole a una giovane donna polacca, in vacanza a Palermo è esplosa in bocca la sigaretta elettronica che stava fumando. La ventenne era seduta su una panchina con il fidanzato, quando la sigaretta, a causa di un corto circuito della batteria, è scoppiata, provocandole lesioni. Immediato l’intervento del118 e la corsa in ospedale per dare il via a cure mirate.

Oltre a ciò c’è anche da dire che la sigaretta elettronica è non salutare, come quella classica. Anzi, stando ad alcuni studi, pare che sia ancora più nociva, per via delle sostanze che vengono inalate mentre la si fuma. Queste ultime sono infatti cancerogene. Parliamo della formaleide, del cromo e del nichel. Inoltre questo tipo di sigaretta può provocare irritazioni delle vie aeree, oltre che in tutto l’organismo.