Lavatrice, lenzuola sempre bianche con il trucco delle tre mosse: tornano come nuove anche quelle di mia nonna

Lavatrice, d’ora in poi le tue lenzuola saranno sempre belle bianche. Basta che metti in atto queste tre mosse.

Ci risiamo. Sono le 1o del mattino e stiamo già avviando la seconda lavatrice della giornata. Oramai, parliamoci chiaro, abbiamo perso il conto, di tutte le volte che, nell’arco di una sola settimana la utilizziamo. Fatto sta che non possiamo farne a meno. Del resto i panni da lavare sono sempre tanti. O forse, come sentenziano molte massaie sui Social, decisamente troppi.

Il punto è che in casa siamo in quattro, due adulti e due figli adolescenti che praticano regolarmente sport. Inoltre adoriamo far percepire ai nostri cari quando vanno a letto quel fantastico odore di pulito e di bucato. Peccato che quelle meravigliose lenzuola bianche che avevamo acquistato tempo fa in quel bellissimo negozio di casalinghi in città, paiono solo un pallido ricordo di quello che sono state.

E ciò ci procura un enorme dispiacere dal momento che le avevamo scelte con cura e, nonostante gli sconti vigenti per via dei saldi, le avevamo comunque pagate parecchio. La stessa identica sorte è capitata ad altre che abbiamo comperato in tempi più recenti nonché a quelle che ci ha donato nostra suocera quando ha sistemato casa.

Quando ce le aveva donate erano ancora imballate, fatto sta che abbiamo constatato ben presto che presentavano degli aloni. Forse le aveva aperte per guardarle e le aveva richiuse in quella confezione solo anni dopo. Ora una domanda ci attanaglia la mente: possibile che non sia fattibile far ritornare tutte queste lenzuola bianche ai loro antichi fasti?

Lavatrice, lenzuola bianche come nuove con un super trucco

La possibilità, anzi, le possibilità ci sono, visto che sono tre e fanno parte di uno strepitoso trucco che molte casalinghe, per la verità, hanno già messo in atto nella loro lavanderia, azionando poi la loro amata lavatrice. No, tranquilla, non dovrai fare nulla di strano né correre al supermercato per acquistare dei prodotti specifici.

Diciamo che tutto quello di cui avrai bisogno lo hai già ampiamente a disposizione in casa tua. Ergo non dovrai ancora una volta aprire il portafoglio, per l’immensa gioia di tuo marito ma semplicemente rimboccarti le maniche e seguire, per l’appunto, tre fantastiche mosse. Non potrai più farne a meno.

Le tre mosse vincenti

La prima consiste nello spruzzare sulle zone sporche delle nostre lenzuola, rigorosamente bianche, qualche goccia di candeggina mescolata all’acqua prima di procedere con l’abituale lavaggio in lavatrice. Il secondo invece è quello di lasciare in ammollo per una notte intera, in una bacinella ben capace, un mix di acqua e di aceto, oppure di bicarbonato.

In questa maniera quelle che presentano macchioline o segni giallognoli perché vecchie o non usate da tempo torneranno come nuove. Se notate però che tutto ciò è molto evidente al bicarbonato potete aggiungerci qualche goccia di succo di limone. Infine, puntate al prelavaggio in acqua rigorosamente fredda.